Detenen la parella de la dona trobada morta al jardí de casa seva a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir la parella de la dona morta trobada al jardí de casa seva a Lloret de Mar. Es tracta d'un home de 62 anys, a qui la policia acusa de maltractaments en l'àmbit de la llar. Tot i això, el desvinculen de la causa de la mort, ja que tot apunta que no hi va tenir una relació directa.

Els agents continuen investigant per esclarir les circumstàncies dels fets. Caldrà esperar al resultat de l'autòpsia però tot apunta que la dona va morir per hipotèrmia i que no es tractaria, doncs, d'una mort homicida.

La víctima era una dona de 44 anys. Segons fonts properes a la investigació, la dona havia estat agredida per la seva parella dilluns a la tarda. Cap a les nou del vespre, una patrulla de la Policia Local la va localitzar caminant pel carrer. Tenia un cop a l'ull esquerre i símptomes d'anar beguda. En dependències policials, la dona va dir que no volia denunciar l'home i va marxar de la comissaria.

Dues hores més tard, va saltar l'alarma del seu domicili i quan una patrulla s'hi va adreçar va localitzar la dona al jardí, encara amb vida.

Segons les mateixes fonts, la dona, encara sota els efectes de l'alcohol, va dir que no tenia claus de casa i no podia entrar però va rebutjar rebre qualsevol tipus d'assistència. Aleshores, li van donar una manta per protegir-se de la fred.

La Policia Local va anar passant per la casa per comprovar l'estat de la dona. Cap a tres quarts de tres de la matinada, la Policia Local va informar que la dona havia mort i van alertar la unitat d'investigació de la comissaria ubicada a Blanes.