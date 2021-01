Blanes obre tres pistes perquè les entitats puguin entrenar

El Departament d'Esports de l'Ajuntament de Blanes ha decidit obrir tres pistes esportives a l'aire lliure de la ciutat, ubicades a Mas Florit, la plaça 11 de Setembre i a l'avinguda d'Europa, per posar-les a disposició d'aquelles entitats que no poden entrenar-se per la restricció que impedeix la utilització d'espais esportius interiors.

Aquesta mesura s'aplica de forma excepcional a causa de la pròrroga de les mesures restrictives per aturar l'expansió de la pandèmia, que s'allarga una setmana més fins al 24 de gener.

Malauradament, les tres pistes que s'habiliten no estan adaptades per poder-hi practicar tots els esports. En aquest sentit, el Departament d'Esports ha remarcat que algunes de les pistes no compleixen les mesures reglamentàries ni disposen del material que hi ha als pavellons de la Ciutat Esportiva, on entrenen habitualment.

Per poder utilitzar les pistes, l'Ajuntament ha establert una normativa per reduir el risc de contagi durant els entrenaments. Així, s'estableix que s'ha d'evitar la interacció entre esportistes i que l'ús de mascareta és obligatori sempre que no s'estigui fent esport.

L'aforament màxim de totes tres pistes s'ha limitat a 18 persones, a distribuir en grups de sis. A més, abans d'accedir a la pista s'ha de seguir el protocol de traçabilitat, amb control de temperatura i fent ús del gel hidroalcohòlic.

Fins ahir, les entitats interessades podien sol·licitar l'accés a una de les pistes d'entre quatre horaris possibles. Avui, després que l'Ajuntament confirmi què s'ha assignat a cada club, es podran començar els entrenaments.