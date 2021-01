Imma Colom: «Em vaig vacunar sense amagar-me'n perquè tenia dret a fer-ho»

Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es tiren els plats pel cap arreu de Catalunya des de fa molts mesos, però, almenys ahir, a Tossa de Mar, els republicans van ser els principals defensors de l'alcaldessa de la formació exconvergent en el ple extraordinari que demanava la reprovació d'Imma Colom per haver-se vacunat a la residència geriàtrica (Colom és metge en excedència amb una dedicació del 95% de jornada com a alcaldessa). «La gran majoria de la gent de Tossa dona suport a l'alcaldessa Imma Colom, a la doctora Colom i l'Imma persona, perquè aquí no estem parlant de partits polítics sinó de persones; personalment, estic convençut que ni el meu pare, ni la meva àvia estarien vius si no fos per la doctora Colom. Al poble tots sabem que ella no té hores per ajudar a qui li demani; i això no va de grups polítics, de si jo soc d'Esquerra, de Junts, comunista o socialista», va explicar el portaveu republicà, Gregori Martínez, per argumentar que el seu partit, que forma part de l'equip de govern municipal amb Junts i Endavant Tossa, votaria en contra de la reprovació de l'alcaldessa «per vacunar-se en una residència on ella ajuda quan, més enllà de les vuit del vespre, no hi ha metge disponible».

La reprovació contra l'alcaldessa per haver-se vacunat el passat 12 de gener va ser proposada per Tossa Unida - la llista més votada en les darreres eleccions, però que va quedar fora del govern pel pacte a tres Junts, ERC i Endavant Tossa - al·legant que Imma Colom s'havia sumat al club dels que es vacunen abans d'hora amb «picaresca, insolidaritat i falta de respecte als vilatans». Una proposta que va convertir la vacunació de Colom, que el mateix consistori havia publicitat per xarxes, en un assumpte mediàtic arreu de Catalunya que, però, va acabar amb Tossa Unida quedant-se sola defensant la reprovació en un ple extraordinari davant dels vots en contra de la moció de l'equip de govern i de l'abstenció de l'únic regidor de Ciutadans que va al·legar manca «d'una informació més completa» i va demanar «un aclariment per la part de la consellera de Salut sobre si l'alcaldessa tenia dret a vacunar-se o no».

«Tenia dret a fer-ho»

«Em vaig vacunar sense amagar-me, perquè hi tenia dret a fer-ho», així de contundent va ser Imma Colom quan va prendre la paraula en el ple. L'alcaldessa va explicar que, des de la direcció de la residència geriàtrica, li van oferir vacunar-se «d'amagat», però que ho va refusar perquè «tothom veiés que hi tenia com a metgessa que soc i perquè, des de fa molts anys, col·laboro de manera continuada i a demanada, i ara encara més sovint en aquesta època de rebrot, amb la residència». Colom va explicar que la seva relació amb el centre es remunta a 17 anys enrere, «quan durant temps en vaig ser la metgessa responsable» i que, posteriorment, tant com quan treballava al CAP com ara que està en excedència pel seu càrrec d'alcaldessa, hi ha «continuat anant quan m'han necessitat, sobretot a partir de les vuit del vespre que ja no disposen de metge». Colom va recordar que la mateixa direcció del centre va ser qui li va incloure a la llista de persones a vacunar, igual que va fer amb el podòleg o el perruquer que donen servei als usuaris.

En resposta al comentari del portaveu de Ciutadans que caldria un «aclariment» de la consellera de Salut sobre si tenia dret a vacunar-se, Imma Colom es va referir ahir a la resposta que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, havia fet el dia anterior quan se li havia preguntat pel cas: «Argimon va dir que no coneixia el cas, lògicament, però que per ser considerat voluntari estable d'una residència i poder ser vacunat cal anar, com a mínim, un cop al mes al centre; i malauradament, en la situació actual de rebrot, vaig bastant més sovint a la residència». Fonts del Departament van explicar ahir a aquest diari que la relació entre les residències i els seus col·laboradors «depenia de cada centre».

Per la seva part, la portaveu de Tossa Unida, Maria Àngels Pujals, que va aclarir que «una reprovació no és el mateix que demanar la dimissió» li va criticar a Colom que «mai ha volgut separar la seva condició de metgessa de la seva vida política, quan vol és alcaldessa i quan vol és metgessa» recordant-li que està en excedència amb «un 95% de jornada de dedicació a l'Ajuntament amb un sou de 3.200 euros bruts». A tot plegat, Colom va acabar tancant el ple recriminant-li a la portaveu de Junts per Tossa les formes - «que no s'haurien d'instal·lar a la nostra vila»- i li va demanar que es plantegés plegar de regidora.