El regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Tossa de Mar renuncia al salari i a la dedicació del 90%

El regidor de Turisme, Promoció Econòmica i Comunicació de Tossa de Mar, Gregori Martínez, ha renunciat a cobrar el seu sou de regidor i també a la dedicació del 90% de la jornada laboral. El republicà ha explicat que amb l'entrada al govern municipal va optar per tenir "una dedicació alta" per tal de conèixer el funcionament intern de l'Ajuntament. Un any i mig després de la seva entrada al consistori, Martínez creu que cal "desplegar tot el que s'ha treballat" des de les tres àrees que dirigeix. En aquest sentit, Martínez creu que les àrees "funcionen correctament" i per tant ara caldrà fer-ne un "control polític" sense la dedicació que tenia fins ara.

Gregori Martínez ha avançat que s'ha de millorar a nivell tecnològic a l'àrea de Turisme, però que el seu funcionament és bo. Per altra banda, ha detallat que a l'àrea de Promoció Econòmica han fet "canvis estructurals" i confia que els resultats es comencin a veure en breu. Per últim sobre Comunicació, el regidor ha assegurat que estan consolidant un "projecte propi més ambiciós".

A partir d'ara el regidor d'ERC tan sols cobrarà per l'assistència a òrgans col·legiats, plens i juntes de govern. Gregori Martínez creu que amb aquesta decisió, les arques municipals tindran més líquid perquè s'allibera "un dels sous més alts de tots els regidors". El segon regidor d'ERC al govern municipal té la dedicació parcial més baixa de tots amb el 35% de la jornada laboral.