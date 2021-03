Mascaretes i bolígrafs reivindicatius per commemorar el 8-M a Blanes

Blanes està començant a preparar ja la diada del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. El Servei de Polítiques d'Igualtat d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes, el departament de Joventut i Nau4-Espai Jove, la Plataforma de Dones i l'Associació de Dones Emprenedores, amb el suport d'altres àrees de govern, entitats i institucions, són els principals motors d'aquests actes.

Si bé els protocols de contenció la covid-19 han obligat que la gran majoria d'actes hagin de ser telemàtics, l'Ajuntament explica que hi ha altres ingredients per commemorar el 8-M, com l'edició de mascaretes i bolígrafs perquè els utilitzin principalment el personal municipal que fa atenció al públic.

Tant les mascaretes –que protegeixen contra la covid i són repel·lents als líquids- com els bolígrafs són liles, el color de la lluita feminista. Les mascaretes incorporen el lema Reescriurem la història per un futur en igualtat. Aquests dies s'estan repartint entre el personal que les durà posades, començant per les dones i homes d'Acció Social, així com del Servei de Polítiques d'Igualtat, l'Oficina de l'AMIC i l'Àrea de Joventut-Participació Ciutadana.

Per estrenar les mascaretes, el personal d'aquestes quatre àrees s'han trobat i s'han aplegats per sortir en sengles fotografies lluint la mascareta reivindicativa, que ja s'han començat a posar a la feina. S'ha fet una tirada molt reduïda d'aquestes mascaretes, que són homologades amb certificat de protecció i permeten fins a 80 rentats.

També lluiran aquesta mascareta les deu regidores de l'Ajuntament, que protagonitzaran una acció reivindicativa molt simbòlica. Demà, a primera hora de la tarda, totes les regidores amb representació municipal al consistori blanenc s'encarregaran de penjar la pancarta commemorativa del 8-M al balcó principal de l'edifici consistorial.