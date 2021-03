Un accident múltiple a la Cellera deixa tres ferits

Un accident de trànsit múltiple a la Cellera de Ter ha acabat amb tres ferits.

Quatre vehicles han topat per encalç i la C-63 s'ha tallat momentàniament.

El sinistre viari s'ha produït pels volts de tres quarts de vuit del matí a l'altura del quilòmetre 40 de la C-63, via que uneix Anglès amb la Cellera.

Arran del succés s'han desplaçat els serveis d'emergència (policia local, Bombers, Mossos i SEM) fins al lloc. Dels quatre vehicles implicats que han xocat un rere l'altre, tres dels ocupants han resultat ferits de caràcter lleu i el SEM els ha evacuat a un centre sanitari local. El sinistre viari ha tingut lloc gairebé a l'entrada del municipi d'Anglès venint de la Cellera.

Segons el Servei Català de Trànsit, la via s'ha tallat momentàniament i durant mitja hora s'ha donat pas alterantiu a la via. Una hora després de l'accident, el trànsit estava totalment normalitzat. Tot i el sinistre, no s'han generat retencions destacables.

Els Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de l'atestat del sinistre viari.