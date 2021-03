Rescaten un ciclista ferit en un camí del pantà de Susqueda

Els Bombers han rescatat aquest migdia un ciclista ferit en un camí del pantà de Susqueda.

El succés s'ha desencadenat cap a dos quarts de dues, un ciclista ha alertat que havia caigut i s'havia fet mal en un genoll i al braç.

En ser una àrea de difícil accés, l'ambulància del SEM no hi podia arribar. Per aquest motiu, els Bombes han activat els especialistes dels Grae que han pogut arribar fins al ciclista.

Cap a les dues i deu minuts, han pogut localitzar l'home i l'han transportat fins on hi havia l'ambulància esperant-lo.

Posteriorment, el ferit ha estat traslladat a un centre sanitari perquè presentava un fort cop al genoll.