Blanes posa en marxa els preparatius pel 34è Concurs de Murals de Sant Jordi

Dimecres al matí el Departament de Cultura i Festes de l'Ajuntament va donar el tret de sortida del que serà el 34è Concurs de Murals de Sant Jordi 2021. Ho va fer repartint als centres escolars que han confirmat la seva participació al certamen les superfícies on hauran de realitzar les seves respectives creacions. Es tracta de suports de cartró-ploma que s'han distribuït a les 10 escoles del municipi de Blanes que abans de Setmana Santa van confirmar la seva inscripció al concurs. Tots els nois i noies que participin, dividits en grups d'entre 4 i 6 alumnes com a màxim, disposaran del mateix tipus de suport per poder desenvolupar el que hagin dissenyat prèviament.

En aquesta 34a edició, per segon any consecutiu, la proposta s'ha tornat a formular sense que perdi la seva essència. L'any passat es va fer una proposta 100% telemàtic mentre que enguany s'hi ha donat un component participatiu molt més presencial, de manera que els nois i noies podran compartir i gaudir del concurs amb els i les companyes de classe. El concurs està adreçat als alumnes de tercer a sisè de primària dels 10 centres educatius del municipi amb un nombre màxim de 1.600 participants. Tots i cadascun dels treballs participants es podran visitar a la Sala d'Exposicions de Casa Saladrigas a partir del 23 d'abril.