Mor Pilar Mundet, una dona de Tossa amb «conviccions molt fermes»

«Una persona molt ferma amb les seves conviccions», «tenia les idees molt clares», «lluitava fins al final pel que creia», «una dona valenta i ferma»... La personalitat i la fidelitat a una manera d'entendre la societat en general i Tossa en particular són els dos eixos principals en els records que evocaven ahir moltes de les persones que van lamentar el traspàs de Pilar Mundet. La professora de llengua i literatura i exalcadessa de Tossa de Mar, en tres etapes diferents, va morir als 59 anys a causa d'una malaltia. El seu funeral serà avui, a les 11 del matí a l'església parroquial de Tossa.

Implicada en política des de molt jove, el 1987 ja va anar a les llistes municipals del PSC i el 1991, ja com a número 1, es va convertir en la primera dona a ser alcadessa de Tossa de Mar. Des d'aquell moment, i fins que va deixar la política l'any 2012 per tornar a la docència a l'institut de Lloret, Mundet va estar vint-i-un anys com a regidora a l'Ajuntament de Tossa sent alcaldessa de la població en dues etapes més: entre el 1999 i el 2000 (fins que una moció de censura entre AET i CIU la va apartar del càrrec) i entre el 2003 i el 2007. Cinc anys més tard, el setembre del 2012, Pilar Mundet va deixar l'acta de regidora, i la vida política, després que un resolució del Tribunal de Comptes on dictaminés que no hi havia hagut irregularitats en els crèdits municipals durant el seu darrer mandat. «Després d'aquesta resolució d'innocència, puc marxar de la vida política amb la cara ben alta i ben tranquil·la; ho estava esperant per donar el pas», va dir llavors Mundet que es mostrava satisfeta «d'haver pogut dedicar a Tossa de Mar els millors anys de la meva vida». La política socialista també va ser diputada provincial i ahir, un cop es va saber la seva mort, diferents dirigents del PSC com Sílvia Paneque, Miquel Iceta o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, entre d'altres, van expressar el seu condol a través de les xarxes socials.

«Si la Pilar Mundet no hagués existit, l'hauríem hagut d'inventar, ha estat un referent de com treballar pel poble; a mi em va ensenyar a estimar-lo i a implicar-me», recordava Anna Gata que, el 2012, va ocupar el seu lloc com a regidora i portaveu del PSC al consistori selvatà. «Era una persona molt ferma amb les seves conviccions, una persona amb les idees clares; vull recordar-la amb la seva fortalesa», explicava també ahir l'ara regidora de l'oposició per Tossa Unida, Maria Àngels Pujals, que va compartir equip de govern amb Mundet quan el 2010 els dos regidors del PSC, ella i Francesc Colomer, van donar suport a Gisela Saladich (TU) perquè fos l'alcaldessa. «Per ella la seva vida era la música, l'hort, les aules, les caminades, la família... Molts records dels temps que vam compartir, bons moments i millors consells», apuntava Pujals mentre que des de l'Ajuntament, encapçalat per Imma Colom (Junts), «s'expressava el seu més sentit condol a la família i amics de l'exalcaldessa Pilar Mundet i Torres» en una nota oficial on també es destacava que havia estat «la primera dona alcaldessa de la població» i que «sempre havia estat vinculada a la cultura, l'ensenyament, l'arqueologia i era molt sensible amb el territori i els aspectes socials».

«El contacte amb els adolescents i donar classes l'apassionava» recordaven ahir els que la coneixien en una faceta, de la de l'ensenyament de les llengües i la literatura, que l'entroncava amb una altra dona de lletres amb pas, aquest més breu, per la política com l'exconsellera de Cultura Mariangela Villalonga. «Se m'ha quedat el cor encongit de conèixer la mort de Pilar Mundet. En tinc molt bon record de quan era estudiant, a les meves classes de llatí a la universitat de Girona fa anys. Ens hem anat seguint amb afecte. El meu condol a la família i amics. Una dona valenta i ferma», escrivia ahir Villalonga a les xarxes socials.