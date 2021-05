Un accident de trànsit a Riudellots de la Selva s'ha saldat amb cinc ferits, un d'ells de caràcter greu. La resta han quedat afectats de poca gravetat.

El sinistre viari ha consistit en un xoc fronto-lateral entre un camió i un cotxe que circulaven per la C-25, en el tram que passa pel municipi de la Selva però que ja no és Eix Transversal i per tant, només compta amb un carril per sentit de la marxa.

Els fets han tingut lloc cap a les cinc del matí a l'altura del quilòmetre 239,5 de la carretera C-25. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos de Trànsit, quatre ambulàncies del SEM i tres dotacions dels Bombers.

A causa del succés, dels cinc ocupants que anaven amb el cotxe, quatre d'ells han resultat ferits, un d'ells de consideració ja que presentava una fractura a la cama. El camioner i la resta d'ocupants del turisme han resultat ferits de poca gravetat així com també el conductor del camió. El SEM ha traslladat tres ferits a l'hospital Josep Trueta -el greu i dos de poca gravetat- i la resta, a l'hospital Santa Caterina de Salt

Carretera tallada

Arran de l'accident, segons el Servei Català de Trànsit, s'ha hagut de tallar la carretera durant prop d'una hora i quart. Posteriorment s'ha donat pas alternatiu i finalment, el trànsit s'ha donat per normalitzat pels volts de dos quarts de vuit del matí.