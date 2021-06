Francisco Reina té 77 anys i ja fa una bona colla d’anys que està jubilat. El 2016 va decidir que s’havia d’arreglar la dentadura, perquè les peces de subjecció li feien mal a les genives.

Com ha passat amb tants altres afectats que van anar a parar en una clínica Dentix pel «boca orella» i pels anuncis a la televisió, Reina va quedar convençut pel preu que li oferien. Era més barat que a la majoria de clíniques, també que la del seu municipi a Sils. Un cop allí, van fer-li un pressupost d’uns 4.000 euros per la nova dentadura que encara ara no li han fet. No pot menjar res sòlid: «només puc menjar pastetes, llet i coses toves, és molt lleig el que m’han fet», es queixa l’afectat a Diari de Girona.

«El meu dentista ja em va avisar que això m’havia passat per refiar-me’n del que és barat», explica l’afectat . «He de menjar-ho tot triturat», manifesta, i inclou que «no sé com han tingut el cor de fer això als pacients, no tinc paraules per expressar el meu avorriment, enfadament i l’amargor que m’han causat».

Però això no és l’únic que denuncia. Ara, com que les clíniques Dentix han quedat absorbides per l’accionista de Vitaldent, Advent International, l‘han derivat a una de les clíniques de Girona. I quan va presentar el pressupost que li havien fet a Dentix, li van dir que havia d’afegir-hi 500 euros més perquè faltava incloure la pròtesi superior. «Només m’han fet pagar i pagar, i ja arriba un punt que no m’hi entenc amb tanta paperassa», es queixa. Fa dos anys que paga el tractament i se sent «estafat», perquè tampoc té una còpia dels contractes firmats per Dentix, una tònica que descriuen molts afectats i que suposa un primer obstacle per reclamar.

Embolic de contractes

El primer contracte amb la clínica Dentix de Girona el va firmar el 2016, i va finançar un tractament de vora 4.000 euros per una pròtesi inferior i superior. «Jo vaig entendre que pagaria per un tractament de les peces de dalt i de baix, perquè quan es fa una dentadura es fan totes dues peces alhora», relata Reina. Però accedir al contracte requereix demanar-ho a una clínica, la Dentix Girona, que ja no existeix. L’associació de consumidors Facua, a qui ha recorregut per demanar ajuda, li ha dit que ha de reclamar el contracte en una de les clíniques que estigui oberta.

El 2019 va firmar un segon contracte d’ampliació que només incloïa la part inferior. Llavors, la pandèmia va arribar i les clíniques Dentix van abaixar la persiana. Tot plegat, pagant quotes de 60 euros al mes i sense rebre cap avenç en el tractament. Fins al 2024 seguirà pagant quotes, però a hores d’ara no té clar què ha pagat i què deu. «Una de les coses que vull que em diguin, i mira que és senzill, és el que he pagat i el que dec».

De fet, des de Facua li han confirmat que el pressupost de 2019 és correcte i que cal anar fins al primer contracte, que s’ha de demanar a la clínica, per saber si pot reclamar el retorn d’aquests diners. «Tot són contradiccions, tot plegat és un embolic, i creu-me que el pròxim cop que firmi un contracte me’l miraré de dalt a baix», assegura.

De moment, Reina ha decidit que pagarà els 500 euros de més que li reclamen, i que quan es resolgui tot l’entrellat dels contractes, ja mirarà si pot reclamar que li tornin els diners. De moment, el que més li interessa és que li facin la dentadura «d’una vegada, perquè els meus fills em diuen que al final me n’aniré d’aquest món sense dents», conclou.