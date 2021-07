L’Ajuntament d’Arbúcies posa en marxa avui dues noves zones d’estacionament regulat, és a dir, de zona blava. A banda del carrer Camprodon i la placeta de Can Reus, a partir d’avui els aparcaments de Can Delfí i de Can Torrent també passaran a ser zona blava. D’aquesta manera, des del consistori es pretén «millorar la rotació d’espais d’aparcament, així com l’afluència de la ciutadania als comerços propers i a la zona esportiva de Can Delfí». A més afegeixen que en aquestes dues zones s’habilitaran més places d’aparcament per a minusvàlids.

Per altra banda, a patir d’avui també deixen de funcionar les actuals targetes de 24 hores de franc l’any i entra en funcionament un nou sistema que donarà 30 minuts de franc al dia a totes les persones que aparquin a la zona blava i paguin el rebut de circulació al municipi. Aquesta iniciativa es posarà en marxa després que s’hagin canviat els parquímetres, que a partir de dimarts, caldrà introduir-hi la matrícula del vehicle per tal de sol·licitar el tiquet d’aparcament.

Els horaris de la zona blava seran de 9 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda. L’Ajuntament d’Arbúcies ha signat un nou conveni amb l’empresa Mifas, concessionària de la zona blava. Aquest nou acord entra en vigor també avui i suposa aquest un nou funcionament i ampliació de la zona d’estacionament regulat.