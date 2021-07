L'equip Oceans Cats té previst començar diumenge una travessia d'anada i tornada en rem des de Tossa a les Balears, a Sóller (Mallorca). Es pretén cobrir la distància de 450 quilòmetres d'anada a tornada en una embarcació a rem en què diuen és el "primer cop a la història".

Durant la travessia es realitzaran mostrejos científics de microplàstics per conscienciar del "greu problema" que suposen.

També es commemoren els 700 de la primera embarcació de cabotatge que va salpar de Tossa cap a Mallorca amb suro. Una vegada allà s'intercanviava per sal.

La durada estimada de la travessia pot variar entre 6 i 8 dies, donada la naturalesa de l’embarcació a rem, molt sensible a les condicions meteorològiques.

Està previst que el mes de setembre l’equip realitzi una altra travessia entre L’Escala i el Cap de Creus.

L'alcalde de Tossa, Ramon Gascons, farà entrega a la sortida un farcell de suro provinent del massís de Cadiretes, que serà entregat a les autoritats de Sóller a l’arribada a l’illa . Recordant la primera sortida fa 700 anys, l'alcalde de Sóller, farà entrega de sal, per ser entregada al seu retorn al poble de Tossa. 2

Amb el repte esportiu es vol posar de manifest el greu problema que afronten els nostres mars i oceans a causa de l’ús desmesurat de productes plàstics.

Per això, l'equip OceanCats realitza en les seves travessies mostrejos científics de microplàstics, que posteriorment són analitzats als laboratoris de la Universitat de Barcelona per tal de determinar-ne la forma, color i abundància de microplàstics, i així poder posar-hi solució en orígen al problema.

El repte s’engloba dins el projecte OCEANCATS, que té per objectiu traslladar a la societat la problemàtica que pateixen els nostres mars i oceans per l’excés de productes d’orígen plàstic. Per la consecució d’aquest objectiu divulgatiu, l’equip realitza xerrades divulgatives en escoles i centres que treballen amb discapacitació intelectual, i reptes esportius “extrems”, en tant que travessies a rem de llarga distància.

L’equip vé d’aconseguir un nou rècord del món de 24h al mes de maig, i d’haver realitzar una travessia de 49h entre l’Ametlla de Mar i Palamós durant el mes de juny. El projecte té una durada de 2 anys, i finalitzarà el desembre de 2022 amb la participació a la regata Atlantic Challenge que creua l’Oceà Atlàntic, amb 5000Km a rem des de l’illa de La Gomera fins a Antigua al Carib.