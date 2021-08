Els Mossos d’Esquadra han detingut un home a Brunyola per calar foc al voral de l'Eix Transversal i col·locar obstacles al mig de la carretera.

Va col·locar un senyal d’obres i cons al mig d'un carril de la C-25. Els Mossos també l'han denunciat per portar diversos pots amb haixix.

L'arrestat és un jove de 24 anys, nacionalitat francesa i resident a França a qui acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per col·locar obstacles a la carretera i ocasionar un greu risc pels usuaris de la via i per un delicte d’incendi forestal.

Els fets van passar aquest dimecres a les vuit del matí quan els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van rebre l’avís d’un vehicle aturat al voral dret de la C-25, al quilòmetre 228, al seu pas pel terme municipal de Brunyola

Quan els agents van arribar al lloc dels fets van veure al conductor del mateix cotxe que es trobava al marge dret al costat d’un foc que cremava la vegetació del marge i uns cons plens de papers. Immediatament, els Bombers van extingir l’incendi per evitar la seva propagació. El foc va afectar uns vint metres quadrats aproximadament sortosament.

S'ha de dir que la demarcació de Girona encara es troba en un nivell alt de perill d'incendi i les autoritats no paren d'alertar que s'ha d'anar amb compte a no fer activitats que puguin generar incendis, però aquest home calar foc sense cap mena de mirament.

Senyals a la carretera

A banda, el mateix home va posar un senyal metàl·lic d’obres al mig de la línia que separa els dos carrils i diversos cons al mig del primer carril, sentit Vic. Els obstacles es trobaven al mig de la via causant un greu perill per la resta d’usuaris que circulaven perquè se’ls trobaven de forma sobtada i els obligava a fer una maniobra evasiva de frenada brusca i un canvi sobtat de carril per evitar xocar.

Els agents el van identificar i en l’escorcoll li van trobar un encenedor i al vehicle, van localitzar una motxilla amb diferents pots que contenien una substància presumptament haixix. Per aquest motiu, el van denunciar administrativament.

Després de retirar els obstacles i garantir la seguretat dels conductors, els agents davant les evidències van detenir a la persona com a presumpte autor del delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per la circulació i per un presumpte delicte d’incendi forestal.

El detingut va passar el dia 25 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.