L’Ateneu Popular «Sa Fera Ferotge» de Blanes va celebrar el divendres el seu 7è aniversari amb diverses activitats programades a la Plaça 11 de Setembre, ja que degut a a les mesures Covid no es van poder allotjar les activitats al seu local de Mas Enlaire. Al llarg de tot el dia es va poder triar i remenar al Mercat Solidari de 2a Mà o rebre informació de l’Ateneu Sa Fera Ferotge, així com d’un dels seus integrants més actius, la PAHC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme de Blanes, en lluita pel dret a l’habitatge. Les activitats organitzades tenien com a objectiu comú la defensa dels drets humans, els drets socials i la defensa de la natura.