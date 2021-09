Uns veïns de Blanes han estat a punt de ser desnonats per un error en l’ordre judicial del Servei Comú Processal dels jutjats del municipi. El dimarts 7 de setembre una comitiva judicial va presentar-se al seu pis mentre els seus propietaris, que són els veïns afectats, treballaven. Un cop allà, la comitiva va procedir a executar el llançament que tenien previst al bloc de pisos del municipi, sense adonar-se que estaven davant de la porta equivocada.

La comitiva va aconseguir rebentar la porta del pis, deixant-la a trossos, i un cop dins l’habitatge, va adonar-se que hi havia un error en la referència cadastral que constava a l’ordre del llançament. «Un veí ocupa va avisar-nos que ens estaven rebentant la porta, va ser així com vam rebre la notícia del que estava passant», explica a Diari de Girona la veïna afectada.

El llançament, doncs, no va arribar a executar-se, i la comitiva no va endur-se res que després els veïns haguessin de reclamar. En canvi, van instal·lar una porta nova provisional i una alarma antiocupes que després van haver de treure perquè els veïns viuen al pis. Tot i això, la porta d’entrada, que estava blindada i tenia un mecanisme per evitar robatoris, va ser completament rebentada. La comitiva va optar per deixar -la dins la casa.

Els afectats també van detectar múltiples danys a les parets interiors del pis, on van fer diversos forats per tal d’instal·lar l’alarma. També van trencar el pany d’una porta interior. I de fet, els afectats van haver de contactar amb la procuradora per fer-li saber tots els danys que havia patit l’habitatge, ja que es pensaven que els forats ja eren a la paret abans d’entrar-hi ells.

«Ens van deixar un paper a la porta amb un número de telèfon i quan vam trucar la procuradora ens va demanar disculpes per telèfon, que a mi em servien de poc», sosté.

El jutjat és conscient de l’error, segons explica la veïna, que així i tot diu que «tota la comunicació que hi ha tingut ha sigut per telèfon», i que els han assegurat «de paraula» que es faran càrrec dels danys a l’habitatge.

Tot i això, han decidit obrir una via de reclamació amistosa fent-ho saber al departament de defensa jurídica de la seva asseguradora. Estan pendents de fer un peritatge per valorar els danys, i esperen que tot plegat es resolgui aviat «i que no sigui necessari arribar a la via contenciosa», indica la veïna. «Ha sigut una situació completament inesperada, ens vam quedar en xoc quan ens ho van dir i no enteníem que això pogués succeir», manifesta l’afectada.

No és un cas aïllat

No es tracta del primer error judicial recent a Catalunya. De fet, a mitjans de febrer es va conèixer el cas de la Rosario Bravo, la veïna de 97 anys de l’Hospitalet de Llobregat que va ser desnonada de casa seva per un error similar. En aquest cas, el representant de les finques va indicar que la finca per desnonar era el sobreàtic, quan era l’àtic. Val a dir que a l’ordre judicial hi constava l’habitatge correcte. L’afectada tampoc era a casa al moment de l’execució, i quan va tornar va trobar el pany canviat i el pis buit.

«Després del cas de la Rosario, sorprèn que no es tractés d’un cas aïllat i que això segueixi passant, perquè encara que no sigui habitual és molt greu», es queixa la veïna. «Aquests expedients no s’executen d’un dia per altre, triguen un temps i no és un error que es pugui cometre si no és per deixadesa», creu.

Per últim, l’afectada conclou que «ens hem de refiar de la justícia, però espero no haver-me’n de refiar gaires vegades».