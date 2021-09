Cinc famílies en situació de pobresa energètica de la Cellera de Ter (Selva) podran rebaixar el cost de la factura de la llum a través de la comunitat energètica local. L'alcalde de la població, Xavier Boïgues, ha subratllat que es tracta d'un projecte "pioner" que també s'està desenvolupant a Cornellà del Terri, Amer i Rupià i que consisteix en instal·lar plaques solars al sostre d'un equipament municipal. L'energia generada a la Cellera, uns 40 kWh, abastirà catorze equipaments municipals però també s'obre al conjunt de veïns situats a un radi de 500 metres de les plaques. Fins ara, 22 famílies han sol·licitat formar part de la xarxa d'abastament, cinc derivades per serveis socials.

El projecte pioner, finançat per la Diputació de Girona, per promoure l'autoconsum i caminar cap a la transició energètica consisteix en aprofitar la teulada d'equipaments municipals per instal·lar-hi plaques solars. La principal novetat és que l'energia generada no abasteix només els edificis públics, sinó que s'obre als veïns. L'única limitació és que els habitatges han d'estar a màxim 500 metres de l'equipament on hi ha les plaques. A la Cellera de Ter, les plaques estan instal·lades al sostre de la nau de la brigada municipal i generen uns 40 kWh.

L'alcalde de la població, Xavier Boïgues, ha explicat que abastiran catorze equipaments municipals i que també han tingut una molt bona resposta per part dels veïns perquè tenen sobre la taula 22 peticions per unir-se a la comunitat energètica local. Entre aquestes famílies, n'hi ha cinc derivades per serveis socials que estan en situació de pobresa energètica. En un moment en què el preu de la llum bat rècords, Boïgues remarca que tant l'ajuntament com les famílies podran abaratir el cost de la factura amb l'energia solar generada.

Cada família haurà de pagar una quota anual i l'estalvi a les factures per llar serà d'entre 90 i 190 euros l'any, en funció de si contracten un o mig kWh: "Evidentment hi ha un estalvi en la factura. Si ara ens diuen que hem de rentar la roba a la nit, si formes part de la comunitat local sortirà més a compte fer-ho durant les hores de sol per tenir més estalvi".

L'ajuntament ja està buscant finançament per ampliar el projecte. "Amb la limitació a 500 metres des del punt de comptador ens queden zones fosques on no arribem", ha explicat Boïgues que exposa que la idea es poder col·locar plaques a la zona de les escoles i també a l'entorn de l'ajuntament per poder donar cobertura a tot el poble. L'alcalde lamenta que el procés per poder començar a distribuir l'energia està sent dificultós i està queixós amb Endesa: "Sembla que ens posi traves perquè quan no falta un all falta una ceba".

De fet, apunta que l'últim pas que falta per començar a distribuir l'energia és la instal·lació d'un aparell que ja tenen però que la companyia ha d'instal·lar: "Estem esperant que ens el vinguin a col·locar per començar ja". A Cornellà del Terri, la comunitat energètica local va entrar en funcionament al juliol. Dona servei a tres equipaments municipals i a disset famílies.