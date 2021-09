Adif millorarà les instal·lacions de l’estació de tren de Blanes a través de 2,76 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation. Concretament, l’organisme ha anunciat que s’instal·laran equipaments més moderns per poder optimitzar la fiabilitat de la infraestructura i permetre augmentar la velocitat de pas dels trens. A hores d’ara, Adif ja ha licitat el contracte d’obres.

Aquests treballs, que formen part del Pla de Rodalies, s’han licitat per un valor total de 2.764.737,28 euros i el seu plaç d’execució serà de quatre mesos. L’objectiu d’aquesta actuació, expliquen des d’Adif, és augmentar els paràmetres de fiabilitat i disponibilitat de l’estació, que es dotarà de sistemes més moderns per tal de reduir les necessitats de manteniment i per permetre que els trens passin més ràpidament per aquest tram.

Entre les principals operacions que es portaran a terme destaca la substitució de vuit desviaments de l’estació, així com l’optimització de la ubicació d’alguns d’ells. De la mateixa manera, s’abordarà el desplaçament de diverses vies -la 1, 3, 5 i 7- i es renovaran 1.626 metres cúbics de la grava de les vies.

Els treballs també inclouran la instal·lació de nous trams de carril i la col·locació de gairebé 1.400 travesses. També es millorarà la catenària, que es portarà fins al seu emplaçament definitiu, i s’adequaran diverses instal·lacions tècniques.

Totes aquestes actuacions seran finançades pels fons Next Generation de la Unió Europea. Segons argumenta Adif, s’han pogut incloure sota aquest paraigua perquè contribueixen a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS): concretament, el número 9, que té com a voluntat desenvolupar «infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat».

El govern espanyol ja ha anunciat que aprofitarà els fons Next Generation per millorar les connexions ferroviàries d’arreu de l’Estat, entre elles les transfrontereres amb França i Portugal.