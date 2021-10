Ahir al matí va tenir lloc a Blanes un acte que, sortosament, s'ha pogut reprendre durant els darrers mesos en havent passat la part més dura de la pandèmia. Es tracta de l'homenatge que l'Ajuntament i la Generalitat li han fet a Remei Mateo Gascón, una longeva veïna d'aquest municipi on comença la Costa Brava, amb motiu d'haver complert els 100 anys.

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat de la regidora d'Acció Social i Igualtat, Marian Anguita, van encapçalar ahir l'acte que es va allotjar a l'Hospital Asil Sant Jaume on resideix l'homenatjada, a qui ahir acompanyaven la seva filla i un dels seus néts. L'alcalde i la regidora ven entregar a Remei Mateo Gascón diversos obsequis coincidint amb la jornada en què la seva família va demanar que s'organitzés, després que ja ho havien festejat coincidint amb el dia de la seva onomàstica.

Una dona originària de Terol a qui li agrada molt llegir

Remei Mateo Gascón va néixer el 10 d'octubre del 1921 i, per tant, va ser diumenge passat quan va complir els 100 anys. La família, però, li havia preparat una celebració molt especial, i es va demanar que l'homenatge institucional tingués lloc ahir divendres, motiu pel qual es va demorar cinc dies més tard del què s'hagués hagut de fer. El personal de l'Hospital Asil Sant Jaume va reunir ahir bona part dels residents a la Sala d'Actes, on es va acollir la celebració.

A banda d'un ram de flors, Àngel Canosa i Marian Anguita li van entregar una placa commemorativa en representació de l'Ajuntament de Blanes, així com diversos llibres relacionats amb la vila on viu des de fa uns quants anys, ja que a l'homenatjada li agrada molt llegir. Remei Mateo Gascón va néixer a Molinos (Terol), i va traslladar-se amb la seva família a Catalunya quan era molt jove, instal·lant-se a Barcelona.

Durant molts anys venia a estiuejar a Blanes i, finalment, a la dècada dels anys 90, va venir a viure-hi definitivament. Va tenir dues filles, una de les quals ja no hi és, i en l'actualitat compta amb 4 nets i 2 besnéts. Només lamenta que la sordesa que pateix afegida a l'ús de les mascaretes fa que, darrerament, li resulti difícil comunicar-se amb les visites que li fan. Per això, ha optat per fer-ho amb una pissarra, de manera molt pragmàtica.

Lliurament de la 'Medalla Centenària' de la Generalitat i altres obsequis

Durant la breu trobada que va haver ahir a l'Hospital Asil Sant Jaume, l'alcalde i la regidora també li van lliurar la Medalla Centenària. Es tracta d'un reconeixement que concedeix la conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per la contribució que han fet dones i homes del país en valors, experiència i coneixement que han acumulat i transmès a les noves generacions durant els 100 anys de vida.

La medalla anava acompanyada d'una carta signada per la consellera, Violant Cervera Gòdia, on s'explicita que les persones grans són un element fonamental per a la societat, dipositàries d'un bagatge imprescindible per encarar el futur amb optimisme i responsabilitat. També remarca que la història de Catalunya s'escriu gràcies a les aportacions de persones com l'homenatjada.

Altres felicitacions que també va rebre ahir la Remei va ser en nom de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes del Casal Benet Ribas, representada per la Rosa; i de l'Associació de Jubilats de la Casa del Mar, representada per la Milagros i la Isabel. Van ser elles les que es van encarregat de lliurar-li a la Remei per un costat articles de perfumeria, i per l'altre una planta.

Per la seva banda, el personal de l'Hospital Asil Sant Jaume també es va afegir a la celebració entregant-li a la Remei un pòster on apareixia l'homenatjada en diverses fotografies. L'obsequi li va entregar una de les seves millors amigues, i anava acompanyat d'una banda d'honor daurada. Finalment, la celebració es va tancar amb el tradicional pastís d'aniversari amb les espelmes representant els 100 anys, que la Remei es va encarregar de bufar entre els aplaudiments dels assistents.