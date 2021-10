La Comissió territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat aquest dimecres la modificació de planejament urbanístic que permetrà l'ampliació de l'empresa Peixos Ros a Blanes (Selva) a la zona de l'Horta d'en Beia. Es tracta d'un espai a tocar de les instal·lacions actuals que estan al nord-est del nucli urbà, sobre la carretera GI-682. Els nous terrenys ocupen 21.946 m² i el pla parcial aprovat per Urbanisme hi preveu una construcció de 9.144 m² de sostre distribuïts en una planta baixa i un primer pis. En el cas en què algun procés industrial singular necessiti més alçada, l'edificació es podria adaptar a les necessitats. Els usos d'aquest nou espai que s'hi permetran són els d'indústria, magatzem i logística.

L'empresa Peixos Ros de Blanes ja compta amb l'últim aval de la Comissió territorial d'Urbanisme a Girona per poder ampliar les instal·lacions. Aquest dimecres s'ha aprovat de forma definitiva el pla parcial que permet la construcció d'una nova fàbrica al costat de les instal·lacions que ja tenen. Els terrenys inclosos en el pla parcial estan a la zona de l'Horta d'en Beia, al nord-est del nucli urbà de Blanes, just a sobre de la carretera GI-682 i abasten 21.946 m². De tota aquesta extensió, el planejament aprovat preveu la construcció d'una nau de 9.144 m² que podrà tenir una alçada de planta baixa i primer pis. Malgrat tot, el pla parcial preveu ampliar l'alçada si algun procés industrial singular ho requerís.

En aquesta extensió, Peixos Ros podrà utilitzar l'edifici per a usos industrials, de magatzem i logístics, majoritàriament. També se'ls permet posar-hi oficines, un comerç i altres serveis vinculats a l'activitat de l'establiment, com ara una zona de restauració vinculada a la degustació dels productes que elaboren. Addicionalment s'hi podrà construir un aparcament, un taller o un espai d'exposició i tallers formatius sobre la indústria del peix. El projecte preveu la millora de la carretera GI-682 en l'accés a les noves instal·lacions i en la zona on hi ha els veïns de Mas Palou. Es donarà continuïtat al doble carril de la carretera que hi ha davant de Peixos Ros i es millorarà l'accés als Tres Turons i al futur equipament públic que es preveu en aquesta zona. La Comissió d'Urbanisme ja havia aprovat de forma definitiva el nou pla parcial el juliol, però en va suspendre l'entrada en vigor a l'espera d'un conjunt de prescripcions tècniques. En el moment en què l'administració ha tingut tots els informes corresponents, aquest dimecres s'ha donat la conformitat i es posa punt final a la tramitació.