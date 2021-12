Diversos establiments de l’Associació de Botigues de Blanes Centre (ABBC) s’han convertit en punts de recollida de joguines i regals per la campanya de Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa. Durant dues setmanes col·laboraran en la campanya.

Amb el lema #elsseusdretsenjoc i per segon any consecutiu es preveu que torni a ser dura perquè la covid-19 ha afectat no només en l’àmbit sanitari, sinó també social i econòmicament. Es preveu que el nombre de famílies que necessitaran ajuda seran de nou superiors a l’habitual.

El 10 de desembre a les nou del vespre al Teatre de Blanes es recuperarà la Nit de Monòlegs, suspesa l’any passat. Els beneficis aniran destinats íntegrament a la campanya de joguines.