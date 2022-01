Entre els murmuris dels qui avui fan el pelegrinatge anual des de Tossa de Mar fins a Santa Coloma de Farners acompanyant el Pare Pelegrí, destaquen els comentaris sobre la velocitat que ha adquirit la marxa. Un recorregut que sol arribar a la primera parada, Terra Negra, als volts de les 10 del matí i que enguany, hi ha passat quan eren gairebé les 11. Allà s’hi han adherit un centenar de persones que s’hi havien anat acumulant des de les 9 del matí.

Amb l’arribada de la primera comitiva a l’indret, el Pare Pelegrí -que aquest 2022 és el tossenc Andreu Puig i Tibbs de 55 anys, xofer de maquinària de construcció, solter i amb un fill- ha esmorzat com és tradició sota el pi i, després, s’ha enfilat damunt la roca des d’on ha cridat fins a tres vegades, com és tradicional, «Ei, hi sou tots?», contestat amb un «sí» a l'uníson dels devots. Puig ha aprofitat l’avinentesa, després de la pregària, per recordar a tothom l’escenari pandèmic en el qual se celebra aquest vot popular i ha instat als participants a fer ús de la mascareta en tot moment i mantenir la distància de seguretat. Dos requisits que l'organització vetlla en tot moment per fer complir.

Pocs devots

D’allà el seguici ha continuat la marxa que no ha arribat al Molí de la Selva, on es fa el recompte, fins passada la 1. Enguany, tot i el bon temps que acompanya la jornada, només estan fent el recorregut 557 persones; dels quals hi ha 38 descalços (22 dones i 16 homes) i 519 calçats (265 dones i 254 homes). Una de les causes més plausibles és l'impacte de la sisena onada de la Covid-19. L'última edició en què hi van poder haver pelegrins va ser el 2020, coincidint amb el temporal Gloria. La neu i el fred no van aturar les 763 persones que s'hi van sumar.

Aquesta tradició es repeteix cada 20 de gener com a promesa del poble al sant per haver erradicat la pesta a Tossa de Mar fa més de 500 anys.