A la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva, prop de 6.500 persones a l’estiu -i gairebé 20.000 a l’hivern- conviuen amb problemes en el subministrament d’aigua des de pràcticament l’inici d’instal·lar-s’hi. L’Ajuntament va iniciar el procés per municipalitzar el servei fa dos anys. L’empresa concessionària (Rec Madral) no s’hi oposa, però reclama una compensació de 2,4 milions d’euros per inversions fetes a la xarxa al llarg d’aquests anys.

Mentrestant, molts veïns i veïnes es queixen que l’aigua els surt bruta, de color marró. Això és degut a l’alt nivell de ferro i manganès que conté el fluid, que es recull amb pous i no es tracta bé abans de passar a la xarxa. Per posar remei a una situació que sembla inacabable, alguns residents han optat per col·locar-se depuradores domèstiques a casa. Aquest és el cas d’Isabel Martínez: «Hem instal·lat una depuradora a casa perquè l’aigua surt bruta, des de sempre».

A part d’aquest sistema, Martínez disposa d’osmosis a la planta superior de l’habitatge per ús sanitari. «És l’aigua que fem servir per dutxar-nos o cuinar». Tanmateix, reconeix que no els passa pel cap consumir-ne. «L’aigua per beure la comprem, no m’atreviria a consumir aquesta».

Els dos sistemes de filtratge i sanejament que té instal·lats a casa, requereixen un manteniment. Martínez detalla que canvien els filtres de la depuradora «cada tres setmanes o un mes» i els de l’osmosi «dos cops l’any», amb els costos econòmics que això comporta.

A altres veïns més afortunats, l’aigua els surt clara. Aquest és el cas de Carmen Del Toro, que afirma que «depèn de la proximitat de la casa amb els pous; com més lluny, més bruta». Del Toro denuncia, però, altres problemàtiques derivades del servei. En concret, talls del subministrament que es produeixen recurrentment, durant unes hores i «sense avisar». Uns talls que, segons relata, serveixen per tapar fuites a les canonades malmeses, segons la veïna, per la «falta d’inversió i manteniment de la xarxa». A més, es queixa: «aixequen la vorera, posen un pedaç i no la reconstrueixen; hi tiren sorra i ja està».

Disputa oberta

Amb tot, l’Ajuntament i Rec Madral tenen oberta una disputa. El consistori està a l’espera que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat els resolgui favorablement el procediment que van iniciar i els reconegui la titularitat municipal del servei. «Esperem tenir l’aprovació a l’abril i que a l’estiu Rec Madral ja no operi», diu l’alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras. Per la seva banda, Rec Madral, està oberta a negociar una compensació per unes inversions que l’Ajuntament no reconeix.

En paral·lel, la concessionària va fer arribar fa poc una carta als veïns alertant que si s’espatllen les bombes dels pous, que segons asseguren «ja estan fallant», la urbanització es quedarà sense aigua. L’alcaldessa detalla que «s’està treballant per actuar si això passa, tant jurídicament com logísticament». Rec Madral recorda que fa tres anys que no pot accedir als pous per fer el manteniment d’aquests aparaells, després que el temporal Gloria fes malbé l’accés. Per això, ha interposat una denúncia contra l’Ajuntament per, assegura, «posar pals a les rodes» per obrir un camí alternatiu que consideren públic. En aquest conflicte a dues bandes, l’Associació de Veïns de Residencial Park es posiciona al costat de l’Ajuntament amb la voluntat, diuen, que «el servei es municipalitzi aviat».