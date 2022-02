Advertiment als lectors, a l’entrada de Lloret tot i estar senyalitzat, hi ha un radar que ho està petant. Alguns em diuen fins i tot que l’han vist treure fum de la feinada que té. M’he esperat unes setmanes a parlar-ne, la primera notícia d’aquest radar em va venir directament perquè sí estimat lector o lectora, soc un infractor, ja he pagat i a més m’han retirat punts tot en ordre, anava més rapid de 40 per hora i el radar em va fitxar i el consell comarcal m’ho va comunicar.

Les autoritats diuen que el radar ha servit per disminuir la sinistralitat en aquest tram, si la mesura és per salvar vides, res a dir, però aprofundim en el tema. Veig al digital Lloret Gaceta que aquest tema se l’han agafat com un tema prioritari i aquí els resultats del que publiquen.

El radar comença a funcionar el juliol del 2021, es registren 5 sinistres i 897 multes, agost, 10 sinistres i 339 multes, el setembre, 2 sinistres 1475 multes, octubre, 3 sinistres i 3697 multes, novembre, 2 sinistres i 3916 multes, vinga que anem per Bingo, el desembre dels 3 sinistres i la bonica xifra de 4864 multes. Premi aconseguit, fent 4 números i calculant que el radar et fitxa si vas a més de 40 quilometres per hora i només en mig any ens surt la bonica recaptació de 15188 multes, a una mitja de 200 euros, suma a 3.037.600 euros. A aquest fet afegeix-li el detall que la majoria d’infractors son els propis veïns de Lloret. Es comenta en alguns bars que a algú li han tret gairebé tots els punts i la seva màxima de velocitat ha estat anar a 80. Això sí, son reiteratius, per tant, si et despistes, tranquil·lament pots aconseguir dues multes o tres en un dia, depenent de les vegades que hi passes. Això ha despertat a Lloret un fenomen que em permeto la llicencia de batejar com a «cabreig lloretenc» una sensació que a diferencia d’altres ocasions on acaben pagant els turistes o foranis aquesta vegada els que han rebut fort son els propis autòctons.

Desconec sincerament el nombre víctimes mortals que s’han registrat en aquest tram, però dona la impressió que ho han fet pel broc gros. Els proposo que almenys ja que el pressupost d’inversió es dispararà aquest any a Lloret muntin una festa o un festival agraint-los la col·laboració tenint en compte que un percentatge molt important dels multats son els propis vilatans de Lloret.

El punt polític en aquesta trama és el tuit que va llençar Junts per Catalunya, que no és el mateix, que Junts per Lloret (que governa a l’ajuntament) tot i que ara alguns intentin que sigui així. En el tuit, Junts per Catalunya demanava a Junts per Lloret que millor és la sensibilització que la sanció. Per la seva banda Junts per Lloret diu que només s’han sancionat un 0,46% dels 3.200.000 milions de vehicles que hi han passat. Direu, doncs no es tant, home depèn el 0,46 són 14.720 vehicles, que deu n’hi do!

Que es vagin sensibilitzant, perquè no només a Lloret sinó a d’altres municipis de la comarca està començant l’intent de dos partits o, fins i tot, tres, units pràcticament els darrers anys a fer una sola llista municipal i ja us asseguro que en algun d’aquests municipis a poc més d’un any de les properes eleccions municipals podem anar traient les crispetes. En aquest relat s’afegeix un partit independent que torna a fer estralls a la vila. Un darrer consell, compte a la carretera i en tot cas sempre et pots posar la cançó «Despacito» que no sé si ajuda però almenys et multaran amb ritme.