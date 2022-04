Blanes ha recuperat, després de dos anys de silenci, una de les activitats més apreciades de la Setmana Santa blanenca: el Canvi de Capità dels Manaies de Blanes-Legió V Macedònica. Ha estat el preludi del cicle festiu que tot just acaba de començar, amb l'esdeveniment popular que ha tornat a atraure milers d'espectadors tant de la vila on comença la Costa Brava com dels nombrosos visitants que són aquí durant aquests dies.

Ha estat la 19a edició d'un esdeveniment que, seguint la tradició de les dues dècades anteriors, cada any emprèn el recorregut des d'un veïnat diferent. Aquest 2022 s'ha triat l'emblemàtic Castell de Sant Joan com a punt de partida, iniciant un recorregut per diversos carrers del centre fins a arribar a l'indret on s'havia de fer una destacada aturada de la comitiva, formada per una quarantena de persones.

19a Cerimònia del Canvi de Capità, que ha passat a ser Marc Gispert

La tradició marca que la Cerimònia del Canvi de Capità es faci al domicili del nou comandament per fer la salutació i el ritual que marca el relleu. Des d'ara el nou capità dels Manaies de Blanes és Marc Gispert, i un dels moments culminants ha arribat quan el capità sortint i l'entrant han fet un brindis amb dos gots tallats en fusta que es guarden en un cofre confeccionat amb el mateix material. Qui s'ha encarregat d'encapçalar el relleu ha estat Magda Gascón, qui va ser capitana l'any 2018, quan va ser la primera dona d'arreu de Catalunya que va assumir el comandament d'una Legió de Manaies. L'any següent va ser capità Alberto Hervilla, però enguany no ha pogut participar. Curiosament, tots tres -Marc Gispert, Magda Gascón i Albert Hervilla- comparteixen la coincidència que van entrar junts als Manaies de Blanes l'any 2010.

Durant la cerimònia, Magda Gascón ha investit a Marc Gispert com a nou capità lliurant-li la cresta, la capa i el bracer que l'identifiquen. El ritual del canvi de comandament s'ha completat baixant de nou a peu de carrer, simbolitzat en el lliurament del signífer –el penó amb l'estendard- a Marc Gispert com a nou capità després d'haver estat investit amb la indumentària de comandament.

Recreació d'una cerimònia de fa dos mil anys

L'objectiu dels Manaies de Blanes és que els espectadors tinguin la sensació d'haver fet un viatge en el temps dos mil anys enrere, a l'època romana, quan aquest municipi era conegut sota el nom històric de Blanda. Perquè el públic entengui millor què està veient, el centurió dels Manaies de Blanes s'ha encarregat de llegir un edicte romà escrit en llatí i traduït al català que explica la tradició de manera teatralitzada, com si es tractés d'una llegenda. El text culmina quan el centurió proclama «Liberatu Tuo Potui, Legio V Macedonica, in nomine senatus populos quorum romani (Lliuro el poder de la Legió V Macedònica en nom del Senat del poble de Roma)», a la qual cosa el nou capità respon: «Io Accipere Potetas, Legio V Macedonica in nomine senatus populos quorum (Accepto el poder de la Legió V Macedònica en nom del Senat del poble de Roma)».

Culminada la cerimònia, Marc Gispert ha passat revista a la força militar, que han cridat tres salves en honor del nou oficial, a qui ha saludat un per un. Acabada aquesta primera part de la cerimònia, la comitiva ha emprès la segona, amb una cercavila pel nucli històric de Blanes encapçalada pel nou comandament i que va finalitzar a quarts de 9 de la nit. Aquesta part es coneix com la cercavila del Gat i la Rata, perquè els armats no tenen un recorregut prèviament elaborat, i fan moviments erràtics que el públic ha d'endevinar per on els faran passar. La formació dels Manaies de Blanes-Legió V Macedònica està encapçalada pel signífer que duu l'estendard i un cap de porc, seguit pel capità, el centurió, els arquers, els legionaris i la banda musical.

Són una quarantena de persones que aquest divendres tornaran a desfilar pel centre de la vila a 2/4 de 10 de la nit, fent l'anunci de la Processó del Sant Crist, i a partir de les 10 encapçalant la comitiva processional. Una de les raons que fan que els espectadors tinguin la sensació d'haver estat transportats dos mil anys enrere és que, a diferència d'altres formacions, els Manaies de Blanes són el màxim de fidels tant amb la vestimenta com en l'armament. Tant és així que, en lloc de ser confeccionat amb material lleuger, l'equipament que porten pesa entre 30 i 45 kg, en funció de la figura que representen.