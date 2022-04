L’Ajuntament de Caldes ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Per una banda, s’aplicarà el programa GIF-VET (Gestió Integral Felina Veterinària) que facilitarà la gestió de les colònies de gats ferals urbanes amb el mètode CER (Captura Esterilització i Retorn) sota protocols normalitzats veterinaris i amb l’objectiu de vetllar per la salut pública i benestar animal de manera sostenible. I per l’altra, s’utilitzarà la base de dades AIAC que facilita la localització d’animals domèstics extraviats o robats.