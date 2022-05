La maleta. Documents i relats de la migració és el projecte que aquesta tara es presenta al Teatre de Lloret impulsat conjuntament des de l’Arxiu Municipal (SAMLM) i la secció de Benestar i Família.

A través dels records i de la documentació de les persones migrades, s’ha construït un relat conjunt del passat, present i futur de Lloret. L’arxiver municipal, Joaquim Daban, l’objectiu del projecte és posar de relleu que el fenomen migratori forma part de la singularitat humana, i es pretén reconèixer la migració com un valor fonamental en la memòria col·lectiva.

Lloret de Mar ha experimentat en els últims decennis un fort augment de població a conseqüència de l’arribada massiva de persones procedents de diferents regions d’Espanya i d’altres països d’arreu del món. Actualment Lloret està format per un mosaic de més de 100 nacionalitats diferents que participen, d’una o altra manera, en la configuració de la societat lloretenca. És per aquest motiu que la regidora de l’Arxiu, Ana García Castany, ha dit que la diversitat en el nostre municipi ha estat i és una realitat que ens defineix i ens caracteritza i així ho continuarà essent. Per aquest motiu es fa necessari recuperar, conservar i difondre la memòria d’aquelles persones migrades que, en major o menor mesura, han participat en la construcció i transformació de la nostra població.

Entre els objectius del projecte hi ha «ellaborar un registre de fons documentals relacionats amb les entitats, associacions i persones migrades, amb la finalitat d’identificar-los, recollir-los i preservar-los per a les futures generacions» i «disposar de referències documentals rigoroses que facilitin, a les futures generacions, el coneixement i anàlisi del context social, polític i econòmic que van viure els migrants de finals del segle XX i principis del segle XXI».

En una nota difosa per l’ajuntament asseguren que també es pretén «sensibilitzar a la ciutadania de Lloretque la presencia de diversitat en el nostre municipi fa molt de temps que existeix i ens defineix» i «garantir la cohesió social del nostre municipi assumint les diferencies sense que aquestes es converteixin en desigualtats».

La regidora de l’àrea, Arantxa Jiménez, ha dit que en una primera fase s’han realitzat entrevistes a persones migrades de diferents èpoques i de diverses procedències, que han explicat les seves experiències i els seus relats. Jiménez ha afegit que des del treball comunitari posem a la comunitat en el centre a l’hora de construir solucions col·laboratives que potenciïn el sentiment de construcció de comunitat i de identitat.