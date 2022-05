Blanes va recuperar diumenge la marxa solidària Oncolliga’t en Marxa, que enguany celebrava la 8a edició, amb prop de 900 inscripcions per un donatiu de 8 euros. Els participants van fer un recorregut de 8 quilòmetres a peu pla, principalment arran de mar. La majoria ho van fer a pas viu o passejant, mentre que d’altres optaven per córrer. Es van poder veure grups d’amics i amigues, així com de famílies senceres, inclosos els infants que duien en carretons. Tampoc no van faltar els qui van fer la marxa amb els seus animals de companyia. Tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que ofereix Oncolliga Girona a través de la delegació blanenca, que aquest 2022 complirà el seu 9à aniversari d’ençà que es va posar en marxa.