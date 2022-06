L'alcaldessa de Maçanet de la Selva (Selva), Natàlia Figueras, s'ha queixat al Departament de Salut perquè fa servir una «doble vara de mesurar» amb l'anàlisi de l'aigua de la urbanització de Residencial Parc. Segons Figueras, el consistori va demanar «ajuda» a Salut Pública per fer fora a Rec Madral com a gestor del servei de l'aigua, però aquests no van inspeccionar les instal·lacions. L'alcaldessa ha anunciat que la municipalització d'aquest servei podria costar més de 7 milions d'euros a l'Ajuntament. Aquesta suma de diners vindria de la compra de les instal·lacions (l'actual propietària en demana 4,5 milions) i les inversions que caldrà fer-hi per posar al dia la xarxa i la planta de tractament.

Després que els tribunals donessin per extingit el contracte de gestió de l'aigua de Rec Madral a la propietària de les instal·lacions, l'Ajuntament de Maçanet de la Selva va veure l'ocasió per municipalitzar aquest servei i acabar amb totes les irregularitats que acumulava l'empresa que oferia el servei. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras, ha recordat que Rec Madral actuava «amb impunitat» oferint una aigua que no era potable, interrompent el servei de forma periòdica i sense fer cap inversió a la xarxa. Per això l'alcaldessa va decidir «demanar ajuda» a l'Agència Catalana de l'Aigua i a Salut Pública per apartar aquesta empresa de la urbanització de Residencial Parc. Si bé hi havia una sentència que desautoritzava que aquests continuessin oferint el servei, Rec Madral ho continuava fent de forma il·legal.

Malgrat tot, l'alcaldessa s'ha queixat de la «passivitat» de Salut a l'hora de determinar que aquesta empresa no complia amb la normativa sanitària a l'hora d'oferir un servei. Figueras ha lamentat que hi hagi «una doble vara de mesurar» perquè els requisits que s'havien de complir en el servei d'aigua d'altres punts del municipi -on l'ajuntament té el servei subcontractat a Agbar- no eren els mateixos a la urbanització de Residencial Parc.

Estudiaran mesures legals

Ara, el consistori ha aixecat acta de l'estat de totes les instal·lacions i també ha fet un requeriment al Departament de Salut per saber qui va redactar els informes que feien referència a l'aigua de Residencial Parc. Quan tinguin aquesta informació, Figueras ha avançat que ho posaran en coneixement dels serveis jurídics perquè aquests estudiïn si es pot emprendre mesures legals en contra d'ells. L'objectiu de l'alcaldessa és que «cap altre municipi petit que es trobi en la mateixa situació» hagi de passar pel mateix tràngol i patir «la frustració» que genera l'abandonament que senten per part d'altres administracions.

En aquestes actes hi consta la troballa d'un niu de rates en un dels pous d'aigua que després abastia d'aigua la urbanització sense cap mena de tractament o les canonades recobertes de brutícia que han tret dels dipòsits. També hi ha la manca de seguretat en les instal·lacions que permetien l'accés a qualsevol persona i suposava «un perill» per la seguretat dels veïns de la urbanització.

Inversió a deu anys vista

Mentrestant, l'ajuntament ja fa aproximadament un mes que gestiona el servei d'aigua de la urbanització. Durant tot aquest temps han fet diverses reparacions en la xarxa i han actualitzat mínimament les canonades i els pous per garantir que hi ha aigua potable. De fet, les últimes analítiques han sortit correctament i ara esperen que Salut els doni el vistiplau perquè els habitants de la urbanització (que a l'estiu arriba a congregar uns 6.000 habitants) puguin consumir aigua de l'aixeta.

Malgrat tot, el cost de la municipalització d'aquest servei suposarà un endeutament d'entre deu i vint anys pel municipi. El motiu és que el consistori ja ha destinat 700.000 euros a recuperar el servei per la via d'emergència i resoldre els principals problemes amb què s'han trobat. El proper pas serà comprar les instal·lacions de pous i la planta de tractament a la propietària, que podria suposar uns 4,5 milions d'euros. A banda, hauran de fer unes inversions per un cost de 5 milions més per posar al dia tota la xarxa.

A aquesta xifra cal sumar-hi els 2 milions que els demana Rec Madral per «inversions» a la xarxa d'aigua, tot i que l'alcaldessa assegura que «hauran de justificar molt bé quines són». També és possible que el consistori hagi d'assumir el deute de més de 3 milions que té Rec Madral amb l'ACA. Així i tot, Figueras ha avisat que treballaran perquè Rec Madral assumeixi part dels costos per responsabilitat i demanaran subvencions a l'ACA i això podria suposar un cost final pel municipi que rondi els 7 milions d'euros.

Una urbanització recepcionada a mitges

L'origen del problema en el servei de l'aigua és el 1992, quan l'Ajuntament de Maçanet de la Selva va recepcionar tots els serveis, tret del de l'aigua. En aquell moment va quedar en mans d'un privat i la propietària els va arrendar a Rec Madral. Segons l'alcaldessa la «deixadesa» d'aquesta empresa ha fet que els veïns de la urbanització pateixin talls en el subministrament que amb el pas dels anys han estat cada vegada més periòdics.