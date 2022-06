El TSJC confirma la pena de 26 anys i 9 mesos de presó per al parricida de Sils (Selva). El tribunal ha desestimat el recurs de la defensa i ha confirmat la sentència dictada per l'Audiència de Girona que, en base al veredicte del jurat popular, va condemnar Jorge Gutiérrez per un delicte d'assassinat en concurs medial amb un delicte continuat de frau a la Seguretat Social i un delicte de falsedat documental. La sentència referma que durant el judici es va provar que el matí del 9 de novembre del 2017 va matar la mare al domicili familiar per ocultar que havia demanat un crèdit de 13.000 euros al seu nom i que va decidir amagar el cos embolicat en plàstic en una habitació de la casa per poder continuar cobrant la pensió de la víctima.

La sentència de la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de la que ha estat ponent el magistrat Carlos Mir, desestima el recurs de la defensa i rebutja que la pena imposada per l'Audiència de Girona sigui "desproporcionada". La sala recull que el veredicte del jurat popular es va basar en proves sòlides per concloure que el processat, Jorge Gutiérrez, va matar la mare per diners: "El que diu el jurat és que considera provat que el mòbil o motiu de l'acusat per acabar amb la vida de la seva mare era econòmic, per procurar que no es descobrís que havia contractat un préstec de 13.000 euros al seu nom i per obtenir ingressos periòdics apropiant-se de la seva pensió de viduïtat".

Una conclusió, apunta el TSJC, que es basa en l'informe d'operativitat bancària que acredita que, en dates propers al crim, l'acusat va augmentar el seu tren de vida i va començar a gastar diners en hotels, desplaçaments o joieries que "no podien cobrir-se amb els ingressos de l'acusat", que no tenia nòmina ni ingressos fixes mensuals. Aquestes despeses es van mantenir després de l'assassinat i no les va poder cobrir "ni amb el préstec que havia demanat ni amb la pensió de la Seguretat Social de la mare, que l'acusat es gastava cada mes".

Per això, el tribunal considera ajustada a dret i descarta que sigui desproporcionada la pena imposada per la sentència de la secció tercera de l'Audiència de finals de novembre passat. La resolució, de la que va ser ponent la magistrada Sonia Losada, considerava que existia un concurs medial del delicte d'assassinat i el d'estafa a la Seguretat Social: "L'assassinat es comet per preparar o per assegurar la comissió d'un altre delicte, encara que no sigui estrictament necessari o ineludible". Per això, li va imposar 25 anys de presó (la màxima) perquè concorrien les circumstàncies agreujants de traïdoria i parentiu. "La pena és plenament ajustada a dret", conclou el TSJC.

A més, l'Audiència li va imposar 1 any i 9 mesos de presó i 1.620 euros de multa pel delicte de falsedat en document mercantil, per haver-se fet passar per la mare per signar el préstec.

El TSJC també rebutja l'argument de la defensa que considerava que el jurat popular li hauria d'haver apreciat una atenuant de confessió o col·laboració amb la justícia. La sentència argüeix que Jorge Gutiérrez, tal com va recollir el veredicte, no va "col·laborar en absolut" amb la policia ni amb la justícia fins que van localitzar el cos de la dona en una habitació de la casa familiar a la urbanització Vallcanera. És més, la sentència remarca que des de l'assassinat i fins a l'entrada i registre de la casa va estar fingint que la mare era viva, fins i tot davant el seu germà i les amigues de la víctima.

El crim va tenir lloc el matí del 9 de novembre del 2017 que el processat va escanyar la dona fins a la mort i els Mossos van localitzar el cos el 31 d'agost del 2018. Després de mesos trobant-la a faltar i de rebre explicacions estranyes per part del fill, les amigues van denunciar la seva desaparició a la Policia Local de Sils l'agost del 2018. Després de comprovar que es tractava d'una desaparició inquietant i de no aconseguir contactar amb la víctima, la policia va posar el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va aconseguir l'autorització judicial per entrar a la casa, situada al carrer Tigre.

En una habitació segellada amb escuma de poliuretà, van localitzar el cos de la víctima. després de matar-la, el condemnat la va lligar amb brides i la va embolicar amb plàstic.