Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Vidreres han detingut tres homes per conrear 2.000 plantes de marihuana ocultes en una zona aïllada i boscosa.

Els responsables de la plantació van ser detinguts en ser sorpresos pel dispositiu policial dins les tendes de campanya.

Els detinguts són tres homes de 19, 27 i 31 anys, com a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

El passat 22 de juliol i gràcies a la col·laboració ciutadana, la Policia Local de Vidreres va informar els Mossos de Santa Coloma que a la zona de l’ermita de Santa Seclina, en una zona de grans dimensions boscoses i en plena muntanya, hi podria haver un gran cultiu de marihuana.

Gràcies a la investigació i a la recerca que es va fer en aquesta zona de difícil accés, ja que no hi ha carreteres ni pistes forestals que hi arribin, van localitzar una plantació d’unes 2.000 plantes de marihuana després d’accedir-hi per un camí sender estret que travessa el bosc per la riera de Llobet.

A primera hora del 28 de juliol van dur a terme un dispositiu policial amb agents de la Unitat d’Investigació i de Seguretat Ciutadana dels Mossos per localitzar i detenir els responsables d’aquest gran cultiu i poder desmantellar la plantació.

El dispositiu, realitzat a peu per una pista forestal fins a arribar a la zona del cultiu il·legal, va permetre localitzar una tenda de campanya i un tendal que feien la funció de cuina i magatzem, amb una taula de càmping, garrafes d’aigua, menjar, un fogonet i molta brossa.

Just al costat ja es va trobar una primera feixa amb plantes i una segona, molt més gran, amb més cultiu de marihuana.

A l’altra banda de la riera i en una zona més elevada enmig dels arbres, i amb una bona perspectiva per vigilar la plantació, es van trobar dues tendes de campanya més ocultes entre la vegetació, un altre fogonet, eines de jardineria, estris de cuina, restes de menjar i molta brutícia.

Sotabosc estassat

Els responsables de la plantació havien estassat els arbres i tot el sotabosc per plantar-hi marihuana. De sobte, de les tendes de campanya els van sortir tres homes que van intentar fugir, però van ser interceptats i detinguts com a responsables i cuidadors de la plantació. En l’escorcoll se’ls va trobar un telèfon mòbil a cadascun.

Es van comptabilitzar un total de 2.000 plantes d’uns 60 a 80 centímetres en avançat estat de floració. Totes les plantes comptaven amb tubs i mànegues pel seu òptim reg.

L’alerta per l’alt nivell de risc d’incendi, sumat a les desforestacions que es fan per poder conrear les plantacions i que generen gran acumulació de restes vegetals dels mateixos cultius il·legals, representen un gran perill d’incendi forestal. A més, els Mossos recorden que s’afegeix que els responsables d’aquestes plantacions hi viuen i per subsistir cuinen enmig del bosc amb fogons o amb foc al terra. Desmantellar aquests tipus de plantacions evita el risc d’incendi forestal. Esmentar que en diverses zones muntanyoses els mossos d’aquesta comissaria ja van desmantellar, entre els mesos d’abril a juny de l’any passat, tres plantacions de cultiu de marihuana amb més de 14.000 plantes retirades.

Els detinguts, sense antecedents, van passar el dia 28 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.