El tiroteig que va es va produir ahir a Maçanet de la Selva es tractaria d'un assalt violent per robar droga. Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant els fets, busquen els assaltants i per ara ja han realitzat una detenció.

Es tracta d'un home de 32 anys a qui acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets, com va avançar el Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona van tenir lloc poc després de les cinc de la tarda i van acabar amb tres ferits, però cap d'ells per arma de foc.

El cas és que els Mossos van rebre l'alerta d'un veí de la urbanització de Montbarbat que havia sentit detonacions i després s'hi van desplaçar diverses patrulles de la comissaria de Santa Coloma.

El tiroteig va tenir lloc a una àrea pròxima a la deixalleria i hauria estat entre dos grups que anaven els dos vehicles. En un d'ells hi anaven les persones que habiten la casa assaltada.

Els Mossos van aconseguir interceptar aquest darrer cotxe, on anaven quatre ocupants i en van poder interceptar tres. L'altre va poder fugir del lloc corrents. Mentre que dels assaltants de moment no els han pogut localitzar tot i que veïns de la zona el van veure ferit i fugint per una séquia del poble.

Els tres ferits, de caràcter lleu, van ser traslladats a l'hospital Santa Caterina de Salt. Un d'aquests ha quedat detingut per tràfic de drogues.

Segons han pogut esbrinar els Mossos, els assaltants van entrar a la finca, una casa als quatre vents situada al carrer de Sant Miquel, de la urbanització de Montbarbat i van trobar-se amb quatre persones a dins.

Haurien entrat a la casa per robar-hi droga, concretament, marihuana. En aquell moment, els inquilins de l'immoble i el grup assaltant es van barallar.

Posteriorment, van marxar de l'immoble i ambdós grups s'haurien perseguit pel poble. Finalment, es van disparar a la zona de la deixalleria de Montbarbat.

El vehicle amb el qual anaven els inquilins de la casa, un BMW, va rebre diversos impactes dels trets però els ocupants, no.

A lloc a banda dels Mossos, també hi va treballar la Policia Local de Maçanet i el SEM.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec de la investigació i busca els assaltants. Els ferits són procedents països de l'Est d'Europa i no es descarta que també es coneguessin amb els assaltants i que el robatori fos també, un tipus de venjança.

Assalts entre bandes

Els assalts violents per marihuana entre grups criminals preocupen molt als Mossos d'Esquadra i de fet, no és el primer cop que es donen a la província de Girona. Són sovint casos difícils d'aclarir i resoldre perquè els implicats no solen voler denunciar els fets ni entre ells. Sovint la policia en té notícia, com en el cas de Maçanet, perquè veïns de les urbanitzacions on tenen les cases amb els cultius, acaben sentint quelcom i els alerten.