El grup municipal de la CUP de Santa Coloma de Farners, que compta amb dos regidors al plenari municipal, ha emès un comunicat on critica la gestió que els diversos equips de govern han fet del cas Sports Assistance 2000 S.L per la gestió de la piscina coberta. La formació qüestiona les decisions preses envers l’empresa des de la licitació de l’obra fins a la gestió del servei: «Des del 2007 han amagat el cap sota l’ala i han permès que una empresa privada gestionés durant tots aquests anys un equipament públic. Quan parlem de responsabilitats estem parlant de qui és el responsable final de les decisions que es prenen, que no és altre que l’equip de govern municipal. El tancament de la piscina municipal, cal que ho entenguem totes, és responsabilitat de l’Ajuntament, i de l’alcalde, el primer, a qui corresponia el control del concessionari i vigilar la correcta prestació del servei».

L’agrupació proposa fer una intervenció per tal de reobrir el servei, d’ençà que l’empresa va aturar la prestació la piscina ha restat tancada, i demana una «auditoria exhaustiva» amb l’objectiu final de crear una empresa municipal que ofereixi als usuaris els serveis que fins ara prestava Sports Assistance. Finalment, la formació reclama a l’Ajuntament que actuï envers el cos de treballadors, una vintena, que treballava a les instal·lacions i que d’ençà del tancament del recinte ha quedat en una situació d’incertesa i a l’espera de conèixer el desenllaç de tot plegat.