El jutjat d’Instrucció 3 de Santa Coloma de Farners ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança pel principal detingut per l'apunyalament a un jove al pavelló Els Saioners del municipi durant la festa major la matinada de dissabte.

Els altres dos detinguts seguiran en llibertat i hauran de fer compareixences setmanals als jutjats. A més, tampoc es podran acostar a la víctima a més d’un quilòmetre. La causa està oberta per un delicte d’assassinat en grau de temptativa.

Durant la seva declaració, els detinguts (els quals la investigació policial vincula amb ideologia neonazi) van assegurar que l’atac no té motivacions racistes, i que l’altre grup -format per una desena de joves d’Arbúcies i entre els quals hi havia la víctima- va ser el que va iniciar la baralla. Els fets van tenir lloc de matinada al porxo del pavelló de Santa Coloma de Farners.

El presumpte autor de la punyalada va declarar que va començar a venir gent i que alguns nois li van propinar cops. Ell va intentar fer de mediador però continuava venint gent, i no va poder frenar la baralla perquè «ens estaven pegant a tots». També va negar haver dit comentaris racistes, i que creu que si no s’haguessin defensat, els haurien matat. Per la seva banda, el detingut que duia indumentària neonazi, va declarar que va defensar-se amb un cinturó perquè patia per la seva vida i que l’altre grup tenia intenció de fer-los mal.

Per la seva banda, la víctima va declarar des de l’hospital Josep Trueta, des d’on encara es recupera de l’agressió. A preguntes del jutge i en presència del lletrat de l’administració de justícia, el ministeri fiscal i els advocats dels detinguts, va declarar que no va interpretar que l’agredissin per ser negre. Segons va dir, la baralla va reactivar-se per un assumpte entre dos dels nois, i ell havia intentat separar els dos grups. També va dir que el detingut que el va apunyalar havia estat fent de «mediador» durant la baralla. En un moment donat, el detingut va fer un gest amb els punys cap a ell i llavors va veure que treia alguna cosa. En aquell moment va rebre la punyalada.

Les defenses dels detinguts sospiten que el grup on hi havia la víctima havia format part d’aldarulls ocorreguts durant les festes majors de Sant Hilari i Tordera.

Els Mossos d'Esquadra van detenir els tres joves, entre altres motius, per ser autors d'un presumpte delicte d'odi. Això ha motivat la convocatòria de concentracions per protestar contra el feixisme, avui a Arbúcies i dijous a Santa Coloma de Farners, amb l'eslògan "Contra el feixisme, acció directa".