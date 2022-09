El grup municipal PAU d’Anglès denuncia llançament de residus en els punts de recollida d’escombraries. La formació qualifica aquests fets «d’incívics». «Podeu veure el comportament incívic d’alguns, això ja ho hem denunciat, cada setmana i en diferents indrets de la població ens trobem amb aquests fregats», exposa el portaveu de la formació, Pere Espinet, que demana que s’instal·lin càmeres de vigilància per identificar als usuaris que obvien el servei de deixalleria i llencen residus en diversos punts no habilitats del municipi. «Hem demanat la instal·lació càmeres per tal de fer un control i que això no sigui un efecte crida pels pobles veïns», conclou Espinet.