Les defenses dels tres detinguts per l’apunyalament a Santa Coloma de Farners durant la matinada del dissabte 24 de setembre han recorregut les mesures cautelars imposades pel jutjat d’Instrucció 3 de Santa Coloma, que per ara té la causa oberta per un presumpte delicte d’assassinat en grau de temptativa.

El jutge va decretar presó provisional sense fiança per l’autor material dels fets, una mesura que ja ha recorregut davant l’Audiència de Girona, i que aquesta haurà de resoldre, juntament amb els requeriments de la resta de les parts, inclosa la fiscalia i l’acusació particular. Els altres dos detinguts van quedar en llibertat, amb compareixences setmanals als jutjats i amb prohibició d’acostar-se a més d’un quilòmetre de la víctima. Els investigats defensen que l’atac a la víctima va ser en «defensa pròpia», que l’atac no té cap motivació racista (per ara, en aquest punt de la instrucció, ni la fiscalia ni el jutge s’hi han referit), i que no hi havia intenció de matar. Es tracta d’una tesi molt allunyada de la investigació de la Unitat de Delictes d’Odi dels Mossos d’Esquadra, que segons va avançar el digital Nació Digital el dijous, conclou en un atestat de més de 200 pàgines que l’atac està directament relacionat amb la ideologia «extremista» dels detinguts. Així ho defensa també l’acusació particular.