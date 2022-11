Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Sils han detingut tres homes per cometre cinc robatoris violents. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.

Quatre dels fets van passar de matinada a l’aparcament de la discoteca Millennium de Sils, situada a la carretera de les Mallorquines i el cinquè dins d’un vagó de tren a Caldes.

Els arrestats són tres homes, dos de 19 anys i un de 20 anys a qui acusen de ser presumptes autors de cinc delictes de robatori amb violència i intimidació, lesions lleus, delicte lleu d’estafa i danys. La detenció es va fer el dia 30 quan van tenir lloc tres dels fets.

Els primer dels casos va produir-se al pàrquing de la discoteca el dia 30 d’octubre de matinada. Un grup de tres persones, que anaven juntes, van ser víctimes d’un robatori amb violència. Tres homes, vestits de fosc i tapats amb passamuntanyes, els van intimidar amb pals.

Els lladres van estirar la bossa de mà d'una de les víctimes i van colpejar les altres dues per tal que els hi donessin tots els objectes de valor. També van obrir el maleter del vehicle de les víctimes i van endur-se les maletes. A més, quan les víctimes van arrencar el vehicle per fugir, els lladres els hi van trencar un dels vidres.

En el marc del dispositiu de prevenció de seguretat ciutadana que els Mossos de la comissaria de Santa Coloma tenien establert en les zones d’oci nocturn, dues hores abans havien identificat aquests joves, fet que va permetre als investigadors, juntament el testimoni de les víctimes, relacionar-los com a autors d’aquests robatoris. Poques hores després, conjuntament amb la Policia Local de Sils, els van localitzar i detenir al centre de Sils. En el moment de la seva detenció encara els van trobar gran part dels objectes sostrets.

Dos robatoris més

Els investigadors també els han pogut relacionar amb dos robatoris amb violència més comesos el 28 d’octubre,segons informa el cos policial.

En concret, el primer fet també va tenir lloc de matinada en el pàrquing de la mateixa discoteca. Amb el mateix modus operandi, van abordar la víctima i li van sostreure la bossa de mà de dins el seu cotxe.

El segon cas es va produir a quarts de deu de la nit del mateix dia a l’interior d’un comboi de tren al seu pas per Caldes de Malavella. Els detinguts van arrencar amb violència una motxilla a la víctima, després de donar-li un cop de puny. Entre els objectes sostrets hi havia una targeta amb la qual van intentar fer unes compres en un establiment de Sils. Abans de baixar del tren també van trencar mobiliari. Per aquest motiu, se’ls investiga per un delicte lleu d’estafa i pels danys causats, tant en el comboi com per trencar el vidre del cotxe.

Els arrestats van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, qui va decretar el seu ingrés a presó.