L'Ajuntament de Tossa de Mar ha tornat a iniciar els tràmits per declarar nul el conveni que permetia construir un port esportiu al municipi. El document es va signar el 2012 entre el govern local d'aquell moment i les entitats Star Assets i Feanda 2. El conveni marcava que el port tiraria endavant si els veïns de Tossa donaven l'aval al projecte en una consulta popular. El 2019, però, l'actual consistori va decidir revocar aquest conveni i deixar-lo sense efecte. Les dues entitats van portar als tribunals l'ajuntament al·legant indefensió i finalment el TSJC els ha donat la raó parcialment. Per aquest motiu, el consistori torna a iniciar el procediment que ja va fer el setembre del 2019

El 14 de març de 2012 el govern local de Tossa de Mar i les entitats Star Assets i Feanda 2 signaven un conveni. Aquest document avalava la construcció d'un port esportiu a Tossa de Mar si els veïns s'hi pronunciaven a favor en una consulta popular. Set anys més tard, el 19 de setembre del 2019, el plenari de Tossa de Mar va aprovar per 9 vots a favor i 4 en contra deixar sense efecte aquest conveni.

La resolució va portar que les dues entitats presentessin un recurs al Contenciós Administratiu 3 de Girona. Consideraven que no se'ls havia donat una audiència durant el tràmit i per això l'acord havia de ser nul per indefensió. El tribunal va desestimar el recurs i va donar la raó a l'ajuntament.

Davant d'aquesta resolució, les dues empreses van presentar un recurs d'apel·lació i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha apreciat indefensió per no haver-los donat audiència i també per la falta de documentació que justificava l'acord del plenari. Per aquest motiu, el TSJC estima parcialment el recurs i declara nul l'acord del 2019.

L'alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons, ha assegurat que el TSJC "no valora la legalitat del conveni" i per això confien en el fet que si tornen a fer l'acord complint amb els requisits judicials, podran enterrar definitivament aquest conveni sobre la construcció d'un port esportiu a Tossa.

A més, Gascons ha recordat que el consistori té "més eines" que el 2019 perquè s'ha aprovat el nou Pla Director Urbanístic a la Costa Brava. Segons l'alcalde, el conveni aprovat el 2012 "va en contra de tots els criteris actuals de preservació del nostre entorn" i per això s'ha mostrat confiat en repetir l'acord de ple que el TSJC ha tombat.