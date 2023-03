Ingressat a l'UCI del Trueta un nen d'11 anys després de ser atropellat a Sils

Un nen d'11 anys es troba ingressat en estat greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona arran d'un atropellament a Sils.

L'accident de trànsit va succeir ahir a un quart de vuit del vespre a la GI-555 a l'altura de les Mallorquines i en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit.

Una furgoneta va envestir el menor després que aquest travessés la carretera en un punt de la via -quilòmetre 2,1- que queda entre la discoteca Millennium i l'Hostal Mallorquines.

Arran del sinistre viari es va activar la Policia Local de Sils, SEM, Bombers i Mossos de Trànsit.

El menor va patir diversos traumatismes arran de l'atropellament i el SEM el va evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona ferit de gravetat. Va ingressar en el centre sanitari i posteriorment, va ser derivat a l'UCI. On encara avui es troba ingressat en estat greu i segons fonts del centre sanitari, el seu pronòstic és reservat.

Investigació

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona investiguen les causes d'aquest atropellament. El nen, segons els primers indicis, hauria travessat corrent la carretera GI-555 -que és via interurbana- a l'altura de la urbanització de Mallorquines i, per tant, el conductor de la furgoneta no va poder esquivar-lo. Arran de l'accident, el vehicle va quedar molt danyat de la part davantera pel fort impacte. El conductor va resultar il·lès. La investigació està oberta.

La GI-555 uneix Sils amb Hostalric i és una carretera estreta i no té voral. Es tracta d'una via que acumula una alta sinistralitat al llarg dels anys i que el territori n'ha reivindicat millores precisament per reduir-ne els accidents de trànsit.