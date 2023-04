El turisme coreà es dispara a Tossa gràcies a una cantant de K-pop

«Sembla mentida però és ben cert. Tenim fileres de turistes de Corea del Sud que fan cua cada dia per anar a Es Codolar a fer-se fotos», explica l’alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons. Segons el batlle, el fet que la cantant de K-pop coreana, YooA, escollís el municipi com a escenari de dos dels seus videoclips, per als senzills Melody i Lay Low, ha generat un efecte crida que s’està notant des de fa mesos al municipi.

De fet, Gascons exposa que són centenars els turistes d’aquest país asiàtic que aprofiten la seva estada a Catalunya per fer una excursió a Tossa de Mar. Un cop a la localitat, els visitants s’adrecen a les localitzacions que apareixen en el videoclip, com el forat del Dimoni o la platja d’Es Codolar, on l’Ajuntament ha hagut de reforçar la seguretat dels accessos a causa de l’allau de gent.

«La Sarfa, que és l’autobús que fa la línia de Barcelona fins a Tossa, va trencar el motor la setmana passada. Devia ser dimarts o dimecres. Els mossos van haver de demanar un autocar i quan van arribar al lloc dels fets es van trobar que en un bus de línia d’un dia laboral hi havia 58 passatgers coreans», subratlla l’alcalde per posar èmfasis al fenomen que està vivint el municipi. El batlle afegeix que alguns establiments gastronòmics de la localitat han començat a posar algunes indicacions en coreà per facilitar la demanda d’aquesta clientela.

Estudiant el fenomen

El president de l’Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa, Francesc Zucchitello, explica que tot i el «boom» dels darrers mesos, el municipi fa temps que acull visitants provinents de Corea del Sud. «Abans del videoclip ja hi havia moviment i pensem que ve del turisme asiàtic de Barcelona, que aprofitava l’estada d’una setmana i venia un dia afer una excursió al territori. Ara estem fent un treball de camp recollint dades per valorar el volum de gent i com ens coneixen, però la nostra suposició és que el boom s’ha produït per la cantant i el videoclip. Sembla que li va agradar Tossa, i per això hi ha hagut aquest boom», valora l’empresari. Zucchitello afegeix que el perfil d’aquests turistes sorgeix del K-pop: «Són un perfil de gent jove, més noies que nois, que vénen a passar el dia a Tossa. No fan gaire turisme de platja, més aviat passegen i coneixen la gastronomia perquè tenen un poder adquisitiu alt. Tot i que no es queden a pernoctar», raona.

Des del gremi, estan estudiant aquest fenomen amb l’objectiu d’ampliar l’oferta del municipi i captar més clientela d’un mercat que els és suculent: «La nostra intenció és captar-los perquè es quedin uns dies. Aquest nou mercat té molt de potencial i per a nosaltres obre un nínxol molt important. Són un perfil de gent amb poder adquisitiu i que aposta més per la cultura i la gastronomia, i amb això hem de treballar per millorar l’oferta», conclou Zucchitello.

La sèrie que va iniciar l’idil·li

Tot i el darrer boom de turistes coreans al municipi, l’idil·li entre Tossa i Corea del Sud ve de lluny. L’any 2016 els productors de la sèrie coreana Legends of the blue sea (2016) van escollir la seu vella de Tossa i el barri vell de Girona com a localitzacions principals. Protagonitzada pels actors Shin Hye-sun i Lee Hee-joon, la sèrie es va estrenar en una vintena de països asiàtics i també es va doblar a l’anglès per ser emesa als Estats Units.

El fenomen que viu Tossa, però, no és un cas aïllat. A Barcelona, la xurreria San Román de Banys Nous rep cada dia centenars d’usuaris que volen tastar aquest aliment després que s’hagi viralitzat en diversos vídeos d’influencers coreans. L’última que s’ha gravat aquí va ser l’artista Jisoo, cantant del grup K-pop Blackpink (amb més de 69 milions de seguidors a Instagram). «El que més volia menjar a Barcelona -confessa en el seu blog de Youtube - eren xurros!». El vídeo del seu viatge exprés per la ciutat porta 3,7 milions de visites: inclou passeig per la Catedral i el Port Vell, un parell de selfies amb gavines i un xurro de la xurreria San Román.