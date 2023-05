L’Ajuntament de Sils ocupa forçosament els terrenys on s’ha d’edificar el futur institut

El municipi de Sils anhela des de fa anys tenir un nou institut. Fa 13 anys que els alumnes estudien en barracons, i per això aspiren a entrar en la llista del Departament d’Educació per construir un nou equipament. Per fer-ho, però, cal que l’Ajuntament disposi de l’espai. Un fet que ha sigut un maldecap per a l’Ajuntament. Segons apunta la regidora d’educació, Mei Puig (Fem+Sils), l’actual equip de govern va estar quatre anys cercant un espai que complís els requisits per a construir el nou institut, uns requisits que passen per unes característiques concretes: entre 7.500 i 15.000 metres quadrats de sòl urbanitzable, catalogats en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a espai d’equipaments municipals i en uns terrenys no inundables.

Unes premisses que es van concentrar en un terreny de 7.500 metres quadrats. Un cop van trobar el lloc pertinent, des de l’equip de govern van intentar negociar amb la propietat per tal d’aconseguir una cessió de l’espai o un altra mena d’acord. Malgrat els intents, indiquen, i gairebé quatre anys després d’asseure’s en la primera trobada, el resultat van ser vuit intents fallits d’acord. Tot plegat va dur al govern a optar per una modalitat d’ocupació forçosa.

Hi ha hagut vuit esborranys de conveni amb la propietat, però finalment la propietat ha dit que no. Val a dir que en aquest període de temps es va morir el propietari i es va intentar renegociar amb els hereus. Mei Puig - Regidora d'Educació de Sils

«Des del 2019 s’ha negociat fer una cessió dels terrenys voluntària. Hi ha hagut vuit esborranys de conveni amb la propietat, però finalment la propietat ha dit que no. Val a dir que en aquest període de temps es va morir el propietari i es va intentar renegociar amb els hereus. S’ha intentat tot i s’han esgotat totes les vies per fer-ho el millor possible, però aquest espai és l’única opció que d’entrar a la llista per tenir un nou institut, i per això s’ha fet l’ocupació forçosa». L’Ajuntament ha iniciat el procediment d’ocupació, al qual s’han presentat al·legacions, i un cop finalitzi el termini, caldrà veure si aquestes s’aproven o es desestimen per tal d’aprovar definitivament l’ocupació.

La regidora d’Educació subratlla que el nou institut «és una necessitat»: «Hi ha alumnes que sempre han estat al llarg de l’escolarització en mòduls. Són espais que no tenen serveis com biblioteca o no tenen un pavelló per fer esport o aula d’informàtica...», conclou Puig, que afegeix que aquesta setmana es reuneixen amb l’homòleg d’Educació per parlar precisament d’aquest tema.

Crítiques de l’oposició

Des d’Independents puntualitzen que l’ocupació forçosa implica que el propietari té el dret al cap de 4 anys des de l’acta d’ocupació directa, que s’iniciï l’expedient per determinar el preu just que aquest ha de rebre per l’ocupació. «Aquesta clàusula representa una càrrega econòmica molt important per l’equip de govern que hi hagi en aquell moment. Fent números ràpids, podem deduir que serà un import molt elevat, fàcilment podria ser més d’un milió, i que podria comprometre l’economia del futur equip de govern perquè estem parlant de 7.500 metres quadrats de sòl urbà per equipaments, els quals valen molts de diners», critica el portaveu de la formació, Martí Nogué.