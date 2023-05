L’Ajuntament de Sils es continua recuperant de l’atac informàtic que va patir la setmana passada i que va incapacitar els seus sistemes, posant en risc dades personals. L’atac, del tipus «ransomware», és el mateix que va segrestar les dades de l’Hospital Clínic, que va encriptar els arxius dels ordinadors amb una clau indesxifrable.

En el cas de Sils, després de perpetrar l’atac, els segrestadors es van posar en contacte amb el consistori. «Ens van enviar un correu dient-nos que ens hi poséssim en contacte i que ens demostrarien que podrien desencriptar les dades», concreta l’alcalde, Eduard Colomé. L’Ajuntament, però, no el va respondre seguint les indicacions dels Mossos. Colomé afegeix que esperen recuperar la plena normalitat de cara al mes de juny: «Teníem totes les prevencions que els estaments públics ens recomanen. Però clar, això està previst per protegir-te de coses normals, però en casos de delinqüents organitzats, això no serveix. A l’Ajuntament continuem treballant i esperem tornar al 100% de la normalitat de cara al mes de juny».

L’Ajuntament segueix sense saber quin cost econòmic representarà l’atac, ja que s’han de substituir sistemes informàtics i també preveuen reforçar la seguretat per evitar que es torni a viure un episodi similar. Tot i això, Colomé afegeix que «encara no sabem com s’ha originat l’atac».