Neix el primer festival d'art i música urbana de la Costa Brava, el Blanes Urban Fest (BUF!). Es farà del 12 al 14 d'octubre i combinarà concerts d'artistes emergents i consolidats amb tallers de dansa, exhibicions d'skate, projeccions de cinema i concursos de grafitis. En paral·lel a la música, un dels plats forts del festival serà poder veure in situ com tres artistes urbans internacionals -Saturno, Sav45 i Bublegum- pinten murals de grans dimensions a façanes de la ciutat. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, explica que l'objectiu del BUF! és cobrir el buit que hi ha amb aquests certàmens, perquè l'art urbà també és cultura, reivindicar que "som un poble jove" i contribuir a allargar la temporada turística.

El BUF! convertirà Blanes durant tres dies en pol de l'art urbà i la música electrònica, oferint una plataforma tant per als artistes i grups consolidats com per als emergents. I aquí, també es tindrà en compte el talent local. Els seus ingredients seran l'art urbà, la música, la dansa, el cinema, l'skate, el rap i altres manifestacions artístiques i culturals.

L'alcalde de Blanes subratlla que el festival vol posar en relleu que Blanes "és un municipi jove", reivindicant l'art urbà i la música electrònica, i al mateix temps contribuir a "desestacionalitzar" la temporada (captant tant visitants com turistes a principis d'octubre). En general, el BUF! s'adreça a un públic jove, però tampoc oblida la vessant familiar.

El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Calvet, ha dit que "com no pot ser d'altra manera, el pal de paller del festival serà la música". Hi haurà tres nits de concerts amb entrada gratuïta al Passeig del Mar, que combinaran artistes emergents de casa, com DPraims o Dugarry, amb d'altres grups i cantants consolidats, com els Figa Flawas, Aldo Comas & Lia Jensen, Kanela o DJ Trapella.

En paral·lel, un altre dels pols d'atracció del BUF! seran tres murals de grans dimensions, que es començaran a pintar dies abans del festival, i que portaran el segell d'artistes urbans internacionals. Els encapçala el blanenc Miguel Ángel Sánchez Martos, l'alter ego de Saturno, que aquest estiu ja va pintar la façana del Teatre de Blanes. Ha fet murals de grans dimensions a la fira Art Bassel de Miami i ha il·lustrat la portada del disc 'Índigo' de Chris Brown.

"Estic content, perquè em tornen a donar l'oportunitat de pintar en una gran superfície, que és allò que més gaudeixo fent", ha explicat Saturno. Acompanyat del lloretenc Sav45 i de l'artista urbà Bublegum, ells tres donaran vida a façanes d'edificis de la ciutat, en un festival que vol reivindicar que l'art urbà també és cultura.

"La nostra galeria és el carrer, però és un sector tan poc conegut, que calen esdeveniments com aquests per fer-lo arribar al públic", explica l'artista urbà blanenc. "Quan es pinten murals de gran format, la gent que viu als llocs ho sol agrair i això contribueix a impulsar l'interès per a les ciutats", hi afegeix al seu torn Sav45.

Grafitis, skate, danses urbanes, rap i cinema

La programació d'aquest primer BUF! s'estendrà per diversos espais de Blanes (com l'escenari del Banc dels Músics o les places dels Països Catalans, de la Biblioteca i la d'Espanya). A banda dels concerts, inclou nombroses activitats com ara tallers de danses urbanes, una batalla de cançons amb una part final de micròfon obert (el que es coneix com a 'free style'), exhibicions d'skate, projeccions de cinema o tallers de manga.

A més, el dissabte 14 també es farà un concurs de grafitis al barri Mas Enlaire. Durarà tot el dia i s'obrirà tant a artistes locals com a d'altres d'arreu del territori. S'hi podrà participar sol o en grup (de tres com a màxim) i per inscriure's caldrà aportar el DNI, un esbós del grafiti i fotografies de tres que s'hagin fet anteriorment.

"Seran grafitis originals de tema lliure, però on vetllarem que no hi hagi contingut ofensiu ni obscè", concreta la regidora de Joventut, Estefania Romero. Els premis s'estendran entre els 300 i els 700 euros.

En paral·lel, aquest primer BUF! també tindrà la seva vessant als comerços i hotels de la ciutat. El regidor de Promoció Econòmica, Joan Felip, ha explicat que s'oferiran vals descompte i, a més, els diferents establiments contribuiran a promocionar el festival.

L'alcalde de Blanes ha explicat que, en definitiva, allò que també es vol és avançar perquè Blanes també sigui "un museu a l'aire lliure" que posi en valor l'art urbà. El pressupost del BUF! és de 75.000 euros. I com a colofó, abans no comenci la darrera nit de concerts, el dissabte 14 d'octubre la Pirotècnia Valenciana farà un espectacle de focs d'artifici a quarts de deu de la nit, per relligar l'estiu -el concurs internacional- amb aquest nou festival. Precisament, aquesta pirotècnia ha guanyat tres vegades el certamen (els anys 2019, 2022 i 2023).