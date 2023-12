El Departament de Justícia ja ha dotat de pressupost el projecte dels nous jutjats de Santa Coloma de Farners, que han d’entrar en funcionament el 2026. La partida pressupostària és de 7,9 milions i prové de l’ampliació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) del Departament, que també ha aprovat altres inversions en l’àmbit català per valor 98 milions, majoritàriament per modernitzar equipaments judicials i penitenciaris.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el llavors alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, van anunciar el febrer que els nous jutjats s’ubicarien al polígon industrial de Mas Llorenç del municipi. Es tractava d’una reivindicació històrica per acabar amb la dispersió, ja que estan repartits en dos punts de la ciutat. Un dels edificis està situat a la carretera de Sant Hilari, a tocar de l’Ajuntament, i és propietat municipal. L’altre està en un edifici llogat al carrer Mossèn Verdaguer. Compta amb 4 jutjats de Primera Instància i Instrucció, dels quals un està especialitzat en violència contra la dona. Amb tot, no hi ha espais adequats per atendre les víctimes, un inconvenient que quedarà resolt quan es construeixi la nova seu judicial.

Està previst que els nous jutjats ocupin una superfície de 3.500 m2 que incorporaran el nou model d’oficina judicial, que segons el Departament permetrà millorar substancialment la prestació del servei.

D’altra banda, també està previst que s’inverteixin fins a 17 milions d’euros per millorar els edificis judicials de la demarcació, dels quals 7 als jutjats de Girona.

Augment de la congestió

Els jutjats de Santa Coloma han notat durant l’últim any un augment d’assumptes ingressats, però, per contra, el ritme resolutiu ha baixat més d’un 6%. Això ha repercutit en una pujada de més del 12% dels seus nivells de congestió. Es tracta dels jutjats gironins on més s’ha enfilat aquesta taxa, per davant dels de Blanes. Ambdós tenen taxes de congestió superiors a 4, quan la mitjana als òrgans gironins és de 3,6; a Catalunya és de 3,7. Com més baixa és, menys congestió té un jutjat.

Segons les dades del tercer trimestre difoses pel Consell General del Poder Judicial, els jutjats de Blanes van ingressar més de 3.400 procediments i en van resoldre uns 2.600. Tenen una xifra molt elevada d’assumptes pendents a tràmit que supera els 9.000, i encara és més gran la quantitat de sentències pendents d’executar: més de 10.500, una xifra superior a la que tenen Figueres (9.900) i Girona (6.200), que són els dos jutjats més grans de la província. A Santa Coloma el nivell d’ingressos va superar els 2.400 assumptes i en van poder resoldre 1.800, deixant-ne 6.000 més pendents de ser tramitats al final del període. També tenen més de 5.500 sentències pendents d’executar.