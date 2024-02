La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de més de 1.000 plantes de marihuana en una casa de Riudarenes. En el mateix dispositiu, ha requisat set quilos de cabdells envasats al buit i preparats pel consum. A més ha deixat com a investigat una persona pels fets.

La investigació va començar quan components la Guàrdia Civil de Palamós van tenir coneixement que a la urbanització Can Fornaca de Riudarenes hi podia haver una gran plantació de marihuana a l'interior d'un domicili. Van començar a investigar i van comprovar que en una casa aïllada hi havia diversos aparells d'aire condicionat cosa que els va fer sospitar que s'hi podia estar cometent frau elèctric i, per tant, la plantació.

Finalment, el dimecres 21 de febrer, la Guàrdia Civil va realitzar l'entrada i escorcoll del domicili i va confirmar que a dins hi havia una plantació de marihuana de grans dimensions.

Els agents van requisar les plantes, un total de 1.024 i també tot el material per tenir cura de la plantació com ara ventiladors, aparells d'aire condicionats, focus, entre altres.

Al mateix temps, els policies van localitzar set quilos de cabdells que estaven envasats al buit i llestos per al consum.

Davant dels fets, van deixar com a investigada una persona de nacionalitat dominicana per presumpte tràfic de drogues i frau de fluid elèctric.