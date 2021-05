Toc d'alerta als pobles de l'entorn del Ter i de les comarques del Gironès i el Baix Empordà per tres projectes de plaques fotovoltaiques a Sant Jordi Desvalls i Foixà. Els dos municipis van rebre a principis de mes els avantprojectes. En el cas de Sant Jordi, Enerlan Solutions preveu la construcció d'un parc amb unes 100.000 plaques en 60 hectàrees de terrenys a la zona nord i oest del municipi.

En total, afecten 57 parcel•les de diferents propietaris i, segons l'alcaldessa, la majoria ni tan sols n'estan al corrent. Es tracta del parc anomenat 'La Farga 2' amb una potència de 50 MW i que se sumaria a la 'Farga 1' i la 'Farga 3', tots dos projectats al terme de Foixà. En aquest cas, la companyia ha dividit en dos els projectes, que sumen un total de 65 hectàrees i també afecten múltiples parcel•les agrícoles.

Però no només això. El projecte també preveu la construcció de diversos col•lectors i edificacions per fer els transformadors. El "més impactant", però, són les 13 torres de fins a 60 metres d'alçada que serviran per fer l'evacuació de la línia. Les torres afectarien no només Sant Jordi Desvalls sinó que impactarien de ple a Cervià de Ter i d'altres poblacions fins arribar a Sant Julià de Ramis.

"És matar els pobles"

L'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Núria Martínez, diu que estan a favor de les renovables però creu que la fotovoltaica s'hauria de promoure a través de l'autoconsum. "Si pensem en proveir més enllà, el que fem és fer malbé el paisatge de pobles rurals i el seu entorn", assegura. En aquest sentit, diu que la gent va a viure en aquests municipis petits perquè són "llocs tranquils" amb "espais naturals". "Això és matar els pobles perquè el més preuat que tenim ens ho treuen", insisteix.

En el mateix sentit, es pronuncia l'alcalde de Foixà, Josep Oliveras. En el seu cas, diu que encara s'han d'estudiar els projectes en profunditat però que, d'entrada, els sembla "exagerat". "En el típic paisatge de l'Empordà posar-hi 65 hectàrees de plaques solars és un impacte brutal", afirma. "Jo no sé si es pot dir que aquests macroprojectes són molt renovables", afegeix.

Front comú

Per intentar fer força, aquest dijous han convocat els alcaldes de diverses poblacions de l'entorn. Entre elles, Celrà, Jafre, Colomers, Viladesens, Sant Julià de Ramis, la Pera, Bordils, Juià, Sant Martí Vell, Flaçà i Sant Joan de Mollet. Volen fer front comú per intentar aturar els projectes que hi ha sobre la taula. De fet, tots tres estarien encara en la fase inicial de la tramitació i la Ponència d'Energies Renovables encara no s'ha pronunciat sobre la seva viabilitat.