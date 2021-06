Salt (Gironès) ha signat 122 contractes de lloguer social des del 2019. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, al llarg d'aquest temps, l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) ha treballat en coordinació amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Serveis Socials, el Servei d'Intermediació en l'Habitatge i la Gestora Urbanística Municipal de Salt per donar resposta a les necessitat de la població, sobretot les famílies en situació de vulnerabilitat. En 45 dels casos, han mediat amb bancs i grans tenidors per trobar una sortida, aturar un desnonament i acordar un lloguer social per a les famílies.

També han resolt 43 casos de forma coordinada amb l'Agència d’Habitatge de Catalunya i de la borsa de pisos del consistori, que inclou els del parc municipal, per trobar opcions per a 34 famílies més.

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, ha subratllat que l'equip de govern continua treballant "en diferents direccions per atendre les necessitats en habitatge dels saltencs": "La mediació i trobar solucions per a les famílies vulnerables és un dels eixos importants tal com demostren les xifres amb les quals treballem".

D'altra banda, el regidor ha exposat que, entre les propostes noves que treballen, hi ha una negociació oberta amb la Sareb i altres grans tenidors amb l'objectiu d'aconseguir que cedeixin els pisos per incorporar-los a la borsa municipal i, a partir d'aquí, gestionar-los "directament".

L'alcalde Jordi Viñas ha remarcat que l'accés a l'habitatge, a Salt i tot el país, és "un repte" i, per això, és una prioritat de l'equip de govern. "Fa pocs dies hem adjudicat els primers 19 pisos del Parc Municipal d'Habitatge de gairebé 200 immobles.

Però al mateix temps, i de forma paral·lela, anem estudiant i donant solucions, cas per cas, a totes les demandes que tenim a sobre la taula i a les noves que van sorgint", ha exposat Viñas.Durant les darreres setmanes, Salt ha posat en marxa l'adjudicació dels pisos del Parc Municipal d'Habitatge seguint el reglament d'accés aprovat pel plenari municipal. En aquests moments ja se n’han adjudicat dinou i properament està previst que aquesta xifra s'ampliï amb deu més.