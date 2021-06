Dimecres passat, dia de la mort de Mila Ximénez, no estava previst que s'emetés 'Sálvame' perquè a les 18.00 hores jugava la Selecció Espanyola de futbol. No obstant això, la trista notícia que la inoblidable col·laboradora ens havia abandonat per sempre feia que els seus companys, com un gest d'afecte i record cap a la seva figura, 'improvisasen' un últim adéu molt especial. Amb Jorge Javier Vázquez al front i la majoria de col·laboradors presents al plató - Kiko Hernández, Belén Esteban, Lydia Lozano, Maria Patiño, Gemma López o Rafa Mora entre d'altres - el programa va acomiadar a una de les seves principals estrelles recordant algun dels seus millors moments i, sobretot, moltes anècdotes que la van fer imprescindible entre els seus companys i, sobretot, amics.

Aquest dijous, després de la incineració de Mila, la que va ser la seva segona casa durant els últims 11 anys va voler retre-li un homenatge encara més especial , amb un programa anomenat 'Eterna Mila' en què va ser gairebé impossible contenir les llàgrimes amb els inoblidables 'momentazos' que va donar la sevillana a 'Sálvame' i amb l'emocionant entrada en directe de la seva única filla, Alba Santana, per agrair l'afecte i el suport rebut en aquests duríssims moments.

En els últims moments de el programa arribaven dos preciosos i emotius gestos amb els que tots els que van treballar amb Mila a 'Sálvame' van voler honrar la seva memòria i deixar clar que la carismàtica col·laboradora sempre deixarà un buit enorme en tots els seus cors. El primer d'ells, una M gegant formada de globus que en record de la periodista Jorge Javier, Kiko Hernández i Belén Esteban llançaven a el cel madrileny.

I, el segon, batejar el plató de 'Sálvame' com 'el plató de Mila', descobrint un mural amb la cara de la desapareguda col·laboradora lluint una dels seus inoblidables somriures. Un gran homenatge amb el qual el programa ha volgut tornar a Mila tot el que li va donar durant els últims 11 anys, aconseguint arrencar les llàgrimes de bona part dels seus companys, que encara no es fan a la idea que no tornaran a veure-la.

Minuts després vèiem a Belén Esteban, María Patiño i Chelo García Cortés abandonant juntes i visiblement emocionades les instal·lacions de Mediaset. Confessant que és impossible oblidar la Mila perquè "tenia una llum especial", les col·laboradores han revelat que encara estan "fent-nos a la idea de la seva mort". "Ningú pot omplir el buit de ningú i el de Mila és complicat d'omplir. Ha deixat un llegat a nivell professional i la gent jove que vulgui seguir els passos de Mila que prengui nota", han assegurat, agraint a la família de la seva gran amiga com s'han portat amb ells en els últims dies: "De deu".