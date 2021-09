Gairebé set de cada deu adolescents espanyols de 13 a 17 anys consumeix pornografia de manera freqüent. Ho fan fonamentalment en la intimitat, des del mòbil, i consumeixen continguts gratuïts en els quals el 88% de les escenes són escenes agressives o violentes. El 94% d'aquesta violència està dirigida cap a la dona i el 95% fa entendre que a elles els agrada ser tractades així. Accedeixen per primera vegada a aquesta mena de continguts entre els 8 i els 12 anys, el 30% reconeix que és la seva única font d'informació sobre sexualitat i, més de la meitat, que la pornografia en línia els dona idees per a les seves pròpies experiències sexuals.

D'altra banda, només un terç dels pares supervisa de manera habitual l'activitat dels seus fills quan juguen en línia, utilitzen xarxes socials o naveguen per internet. I només l'11% pren mesures al respecte. Nou de cada deu pares i mares ignoren que els seus fills i filles consumeixen pornografia en línia.

Davant aquesta realitat, Fad ha posat en marxa avui una campanya digital per a alertar a les famílies sobre les greus conseqüències que pot tenir sobre els seus fills i filles un accés primerenc a la pornografia. Per a la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, “el perill no és tant que vegin pornografia sinó que la seva sexualitat, que s'està formant en aquestes edats, assumeixi com a normals comportaments agressius, violents, de risc o degradants per a la dona. Si no comencem a incorporar de forma més decidida l'educació afectivo-sexual en la família o en el currículum escolar els estem deixant a la mercè de Pornhub”.

L'adolescència és una de les etapes de transició més importants en la vida de l'ésser humà, que es caracteritza per un ritme accelerat de creixement i de canvis, que inclouen també tots els relacionats amb la sexualitat. El consum de pornografia afecta en el desenvolupament sexual adolescent i impacta en la seva manera d'entendre la sexualitat i en les seves relacions, i pot desembocar en comportaments de risc.

La tecnologia ha fet que la pornografia sigui més accessible, anònima i interactiva i s'ha convertit en una peça més de l'aprenentatge de la sexualitat adolescent, que afecta la seva manera de relacionar-se i pot derivar en conductes de risc o nocives. “Com a pares i mares no podem mirar cap a un altre costat per molt incòmode o difícil de tractar que ens sembli aquest tema. Amb aquesta campanya volem visibilitzar el tema, que deixi de ser tabú, i que les famílies siguin conscients. A la web de Fad (www.fad.es) hi ha continguts formatius perquè aprenguin a abordar aquest tema des de les famílies i com acompanyar-los en la seva vida digital de manera segura”, ha afegit la directora general de Fad.

"Per no, porno", educa els teus fills abans que el porno ho faci per tu

La campanya “Per no, porno” està dissenyada per la consultora creativa PINK Lab™, que des del mes de juliol passat col·labora amb Fad de manera totalment desinteressada. Segons explica Germán Silva, CEO de PINK Lab™, “El desafiament era doblement complex: d'una banda, sensibilitzar a un públic tan concret i alhora tan heterogeni com són els pares de fills adolescents, sobre un tema tan delicat i fer-ho amb un llenguatge rellevant que eludís en tot moment els límits que la “censura en xarxes socials” imposa quan es tracta de pornografia. I d'altra banda, i més important si cap, fer-ho sense ferir sensibilitats, evitant culpabilitzar, convidant a la reflexió, tant als pares com al conjunt de la societat, i fomentant l'accés a la web de la FAD com a font d'informació i ajuda”.

La campanya utilitza un recurs audiovisual que, per a tots aquells que avui tenen fills adolescents, és molt reconeixible i que evoca les emissions codificades de pel·lícules pornogràfiques en l'antic Canal Plus dels 90s. El recurs en si emmarca una sèrie de reflexions i afirmacions que descriuen les conseqüències, per als fills adolescents, de la falta de diàleg i una millor educació sexual. El "call to action" convida als pares a consultar la web de FAD on podran trobar informació d'ajuda sobre com enfrontar-se a aquesta difícil tasca.

El projecte ha comptat amb la inestimable col·laboració de Deluxe Spain, una de les principals companyies de post producció al nostre país, responsable tant de la realització com del disseny de la banda sonora original de les peces audiovisuals. La campanya, que consta de tres vídeos de 45 segons i formats digitals (bàners, social ads, etc.), serà difosa en les principals xarxes socials i mitjans de comunicació que presten el seu suport a la iniciativa. La campanya estarà activa fins a gener de 2022.