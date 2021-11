Una nota en una agenda escolar que fa que el cor bategui d'esperança i amor. El professor gallec Álex Leiras ha compartit a les xarxes socials una foto del missatge de suport que uns pares han deixat al seu fill. El tuit ha superat els 28.000 «m'agrada». «Estava comprovant si havien posat bé les dates de les tasques i em vaig trobar el missatge. Quan el vaig veure em va donar alegria i esperança, i per això el vaig compartir», explica el professor de Cedeira, que imparteix classes en un centre de Navia (Astúries) des de fa tres anys. L'escola entrega als seus alumnes unes agendes escolars perquè els petits, en aquest cas de primer de Primària, anotin els deures i els exàmens. Revisant el quadern d'un dels seus alumnes de sis anys, el professor va descobrir el més emotiu i esperançador dels missatges: «Mai deixis de fer servir coses roses, de pintar-te les ungles i/o posar-te vestits perquè a algú no li agradi. Nosaltres t'estimem i t'estimarem tal com ets. Papi i mami».

Me he encontrado esta nota en la agenda de uno de mis alumnos de 1º de primaria. El niño tiene 6 años.

Ver esto me hace pensar que entre tanto odio siempre hay personas que eligen el amor y el respeto por encima de todo y se lo transmiten a sus hijos.

Así sí. ❤️ pic.twitter.com/dv7JR4BPvc — Alex Leiras 🏳️‍🌈 (@AlexLeiras83) 27 de octubre de 2021

«Veure que s'anima el nen a fer el que sent és esperançador», descriu el professor d'Anglès i Ciències Bilingües. Malgrat que no és actiu a les xarxes socials, es va decidir a publicar-ho perquè «en aquests temps amb tants missatges d'odi vaig pensar que era bonic compartir-ho». Aquestes paraules carregades de tolerància, respecte i amor que mouen consciències a la xarxa, no obstant això, no van transcendir a l'escola ni a la seva comunitat. El docent i la tutora guarden la privacitat del menor. «Ella ja l'havia vist i vam arribar a la conclusió que tant de bo hi hagi més famílies així», relata Álex Leiras.

Es van preguntar si potser algun company havia dit alguna cosa al petit que el fes sentir malament, però, pel que fa a l'àmbit escolar, el professor assegura que el nen està «perfectament integrat» i que «s'avé amb els altres». Destaca, a favor del bon ambient de l'escola, que es tracta d'un centre petit i que mai ha percebut cap problema o incident entre els alumnes. «El primer dia de classe va venir amb les ungles pintades i ningú hi va donar cap mena d'importància», ressalta.